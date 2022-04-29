Тіна Кароль показала свого 13-річного сина, який навчається у Лондоні

Знімками Веніаміна співачка поділилася в річницю смерті свого покійного чоловіка та батька хлопчика.

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Тіна Кароль рідко публікує фото свого сина Веніаміна, який зараз навчається у Лондоні. Але на річницю смерті свого чоловіка Євгена Огіра зробила виняток.

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"Усе зможемо подолати. Ти створений переможцем, бо Made in Kyіv, Ukraine. Правильні кольори — міцне майбутнє", — написала співачка під одним із фото.

[ + – ] Син Тіни Кароль — Веніамін Огір Фото: Instagram tina_karol

Відомо, що Веніамін навчається у коледжі в Лондоні. Хлопчик грає на фортепіано та барабанах, захоплюється фехтуванням, регбі та ходить на карате.

В Instastories Кароль опублікувала три фото: на одному Веніамін зображений у шкільній формі, на іншому — у кімоно для карате, на якому є емблема прапора України, а на останньому — сидить із мамою на березі моря.

[ + – ] Син Тіни Кароль — Веніамін Огір Фото: Instagram tina_karol [ + – ] Тіна Кароль із сином Фото: Instagram tina_karol

Веніамін — єдина дитина співачки. Він народився у 2008 році у шлюбі з українським продюсером Євгеном. Чоловік співачки помер у 32 роки після тяжкої боротьби з раком шлунка.

Поки Веніамін навчається у Польщі, Тіна Кароль перебуває у Польщі, де бере участь у благодійних концертах і бере участь у мітингах за мир в Україні. Син відвідував її та допомагав українським біженцям на вокзалі у Варшаві.