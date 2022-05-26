Тина Кароль рассказала, что ее отец вступил в ряды теробороны
Отцу Кароль – 67 лет, но он отказался покинуть Украину
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67-летний отец украинской певицы Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны. Григорий Либерман мог выехать из страны по закону, но остался ее защищать. Об этом певица рассказала французскому изданию Le Figaro.
Тина Кароль, настоящее имя которой Татьяна Либерман, призналась, что ей было нелегко принять выбор отца, так как очень за него переживает.
"Мой отец мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет остаться и защищать Украину. Он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Принять это было нелегко", – рассказала Кароль.
Певица, которая сейчас гастролирует по миру, чтобы давать благотворительные концерты и открывать правду на войну в Украине, призналась, что не знает, когда увидит свою семью.
"Там живет моя семья и вся моя творческая команда. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда смогу их посетить. Что они чувствуют? Гнев и страх. Но они продолжают жить, несмотря ни на что", – сообщила Кароль .
Певица рассказала, что пока гастролирует по миру, так как музыка – ее оружие и она не планирует заканчивать свой вынужденный концертный тур, который начался после вторжения ВС РФ в Украину.
"Я путешествую, чтобы рассказать о бушующей войне, потому что люди должны понимать, что это касается не только нашей страны, но и всей Европы и ее будущего", — сказала певица и отметила, что война началась из-за того, что Украина хотела жить свободно, а Россия не смогла принять "ее идентичность".
Сейчас певица находится в Каннах, где ей удалось собрать 75 тысяч долларов для Украины, до этого она ездила в Японию.
Ранее Кароль рассказывала о своем сыне, который учится в Великобритании. Мальчик ненадолго приезжал в Польшу, когда Тина находилась там, и помогал ей в ее работе.
Примечательно, но отец певицы, Григорий Либерман, хоть родом и из Черновицкой области, но долгое время работал инженером в городе Оротукан, Магаданской области, где и родилась Тина.