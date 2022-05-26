Тина Кароль рассказала, что ее отец вступил в ряды теробороны

Отцу Кароль – 67 лет, но он отказался покинуть Украину

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

67-летний отец украинской певицы Тины Кароль вступил в ряды территориальной обороны. Григорий Либерман мог выехать из страны по закону, но остался ее защищать. Об этом певица рассказала французскому изданию Le Figaro.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Тина Кароль, настоящее имя которой Татьяна Либерман, призналась, что ей было нелегко принять выбор отца, так как очень за него переживает.

[ + – ] Тина Кароль с родителями и братом Святославом Фото: Instagram tina_karol

"Мой отец мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет остаться и защищать Украину. Он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Принять это было нелегко", – рассказала Кароль.

Певица, которая сейчас гастролирует по миру, чтобы давать благотворительные концерты и открывать правду на войну в Украине, призналась, что не знает, когда увидит свою семью.

[ + – ] Тина Кароль на концерте в Лондоне Фото: Instagram tina_karol

"Там живет моя семья и вся моя творческая команда. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда смогу их посетить. Что они чувствуют? Гнев и страх. Но они продолжают жить, несмотря ни на что", – сообщила Кароль .

Певица рассказала, что пока гастролирует по миру, так как музыка – ее оружие и она не планирует заканчивать свой вынужденный концертный тур, который начался после вторжения ВС РФ в Украину.

"Я путешествую, чтобы рассказать о бушующей войне, потому что люди должны понимать, что это касается не только нашей страны, но и всей Европы и ее будущего", — сказала певица и отметила, что война началась из-за того, что Украина хотела жить свободно, а Россия не смогла принять "ее идентичность".

Сейчас певица находится в Каннах, где ей удалось собрать 75 тысяч долларов для Украины, до этого она ездила в Японию.

[ + – ] Визит Тины Кароль в Японию Фото: Instagram tina_karol

Ранее Кароль рассказывала о своем сыне, который учится в Великобритании. Мальчик ненадолго приезжал в Польшу, когда Тина находилась там, и помогал ей в ее работе.

Примечательно, но отец певицы, Григорий Либерман, хоть родом и из Черновицкой области, но долгое время работал инженером в городе Оротукан, Магаданской области, где и родилась Тина.