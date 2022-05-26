Тіна Кароль розповіла, що її батько вступив до лав тероборони
Батьку Кароль — 67 років, але він відмовився покинути Україну
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
67-річний батько української співачки Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони. Григорій Ліберман міг виїхати з країни згідно із законом, але залишився її захищати. Про це співачка розповіла французькому виданню Le Figaro.
Тіна Кароль, справжнє ім'я якої Тетяна Ліберман, зізналася, що їй було нелегко прийняти вибір батька, бо за нього дуже переживає.
"Мій батько міг би залишити країну у 67 років, але хоче залишитися та захищати Україну. Він вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було нелегко", — розповіла Кароль.
Співачка, яка зараз гастролює світом, щоб давати благодійні концерти та відкривати правду про війну в Україні, зізналася, що не знає, коли побачить свою родину.
"Там живе моя сім'я і вся моя творча команда. Вони чекають на мене. Звичайно, я не знаю, коли зможу їх відвідати. Що вони відчувають? Гнів і страх. Але вони продовжують жити, незважаючи ні на що", — повідомила Кароль.
Співачка розповіла, що поки гастролює світом, бо музика — її зброя і вона не планує закінчувати свій вимушений концертний тур, який розпочався після вторгнення ЗС РФ в Україну.
"Я подорожую, щоб розповісти про бурхливу війну, тому що люди повинні розуміти, що це стосується не лише нашої країни, а й усієї Європи та її майбутнього", — сказала співачка і зазначила, що війна почалася через те, що Україна хотіла жити вільно, а Росія не змогла прийняти "її ідентичність".
Наразі співачка знаходиться в Каннах, де їй вдалося зібрати 75 тисяч доларів для України, до цього вона їздила до Японії.
Раніше Кароль розповідала про свого сина, який навчається у Великій Британії. Хлопчик ненадовго приїжджав до Польщі, коли Тіна була там, і допомагав їй в її роботі.
Цікаво, але батько співачки, Григорій Ліберман, хоч родом і з Чернівецької області, але тривалий час працював інженером у місті Оротукан, Магаданській області, де й народилася Тіна.