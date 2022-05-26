Тіна Кароль розповіла, що її батько вступив до лав тероборони

Батьку Кароль — 67 років, але він відмовився покинути Україну

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

67-річний батько української співачки Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони. Григорій Ліберман міг виїхати з країни згідно із законом, але залишився її захищати. Про це співачка розповіла французькому виданню Le Figaro.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Тіна Кароль, справжнє ім'я якої Тетяна Ліберман, зізналася, що їй було нелегко прийняти вибір батька, бо за нього дуже переживає.

[ + – ] Тіна Кароль з батьками та братом Святославом Фото: Instagram tina_karol

"Мій батько міг би залишити країну у 67 років, але хоче залишитися та захищати Україну. Він вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було нелегко", — розповіла Кароль.

Співачка, яка зараз гастролює світом, щоб давати благодійні концерти та відкривати правду про війну в Україні, зізналася, що не знає, коли побачить свою родину.

[ + – ] Тіна Кароль на концерті в Лондоні Фото: Instagram tina_karol

"Там живе моя сім'я і вся моя творча команда. Вони чекають на мене. Звичайно, я не знаю, коли зможу їх відвідати. Що вони відчувають? Гнів і страх. Але вони продовжують жити, незважаючи ні на що", — повідомила Кароль.

Співачка розповіла, що поки гастролює світом, бо музика — її зброя і вона не планує закінчувати свій вимушений концертний тур, який розпочався після вторгнення ЗС РФ в Україну.

"Я подорожую, щоб розповісти про бурхливу війну, тому що люди повинні розуміти, що це стосується не лише нашої країни, а й усієї Європи та її майбутнього", — сказала співачка і зазначила, що війна почалася через те, що Україна хотіла жити вільно, а Росія не змогла прийняти "її ідентичність".

Наразі співачка знаходиться в Каннах, де їй вдалося зібрати 75 тисяч доларів для України, до цього вона їздила до Японії.

[ + – ] Візит Тіни Кароль до Японії Фото: Instagram tina_karol

Раніше Кароль розповідала про свого сина, який навчається у Великій Британії. Хлопчик ненадовго приїжджав до Польщі, коли Тіна була там, і допомагав їй в її роботі.

Цікаво, але батько співачки, Григорій Ліберман, хоч родом і з Чернівецької області, але тривалий час працював інженером у місті Оротукан, Магаданській області, де й народилася Тіна.