Тина Кароль показала, как выступала в латексе в 14 лет (видео)

Тогда артистка еще не пользовалась своим сценическим псевдонимом.

37-летняя украинская певица Тина Кароль показала архивное видео, на котором она в 14-летнем возрасте выступает еще под своим настоящим именем. Роликом более 20-летней давности звезда сцены поделилась на своей Instagram-странице.

На сцене Кароль исполнила песню "Твоя мелодия", а ведущий объявил артистку как "молодую певицу из Ивано-Франковска". Тогда знаменитость еще выступала под своим настоящим именем – Татьяна Либерман.

Тем не менее, даже в 14 лет Тина Кароль уже чувствовала свой будущий стиль и продемонстрировала черное латексное платье и макияж с яркими красными губами. Волосы певицы были собраны в хвост.

"Сквозь тернии к звездам! Мечта всегда побеждает! Мечтаем смело!" — отметила под роликом "молодая певица из Ивано-Франковска".

[ + – ] Тина Кароль выступает в 14 лет

Подписчики артистки засыпали ее теплыми комментариями и комплиментами.

"Такая молодая была, а уже в латексе", "уже тогда сияла ярче всех", "наша Тиночка! какой голос", — комментируют архивный ролик подписчики певицы.

Отметим, что Тина Кароль является Народной артисткой Украины, солисткой Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины и тренером шоу "Голос страны". Кроме того, знаменитость занимает активную общественную позицию и делает благотворительные дела.

К примеру, накануне стало известно, что Тина Кароль подарила квартиру мальчику из Мариуполя.

Также Фокус писал об архивном фото Тины Кароль и ее покойного мужа Евгения Огира.