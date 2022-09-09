В прозрачных платьях со шлейфами. Тина Кароль эксклюзивно снялась для Vogue (фото)

Артистка представила новый мини-альбом электронных хитов.

37-летняя украинская певица Тина Кароль эксклюзивно снялась для Vogue Украина на улицах Токио. Об этом сообщается на странице глянца в Instagram. Звезда сцены примерила невероятно роскошные и элегантные образы украинского бренда Lever Couture.

В Японии прошел показ новой коллекции бренда, во время которого Тина Кароль исполнила композиции из своего свежего мини-альбома электронной музыки LELEKA. В коллекцию вошли 23 роскошных образа, отражающих связь между прошлым и настоящим, надеждой, семьей и культурным единством.

В частности, Тина Кароль примеряла несколько из них. Сначала знаменитость продемонстрировала пышное полупрозрачное платье-сетку цвета фуксии с акцентными рукавами и глубоким декольте. Волосы певицы были собраны в аккуратную прическу, а дополнил образы для фотосессии легкий вечерний макияж.

[ + – ] Тина Кароль для Vogue

Затем звезда примерила золотистое платье с роскошным шлейфом и откровенное прозрачное платье с глубоким разрезом на бедре.

"Тина Кароль в Японии стала голосом коллекции всемирно известного украинского бренда Lever Couture, над которой работали дизайнер Леся Верлингьери и креативный директор Lady Gaga и французского модного Дома Mugler Никола Формикетти", — отмечают журналисты издания.

[ + – ] Тина Кароль эксклюзивно для Vogue

Напомним, Тина Кароль впервые сделала фотосессию на улицах военного Киева.

Также Фокус писал о начале карьеры Тины Кароль и ее сценических образах в 14 лет.