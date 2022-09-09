У прозорих сукнях зі шлейфами. Тіна Кароль ексклюзивно знялася для Vogue (фото)

Артистка представила новий мініальбом електронних хітів.

37-річна українська співачка Тіна Кароль ексклюзивно знялася для Vogue Україна на вулицях Токіо. Про це повідомляється на сторінці глянцю в Instagram.Зірка сцени приміряла неймовірно розкішні та елегантні образи від українського бренду Lever Couture.

У Японії відбувся показ нової колекції бренду, під час якого Тіна Кароль виконала композиції зі свого свіжого мініальбому електронної музики LELEKA. До колекції увійшло 23 розкішні образи, що відображають зв’язок між минулим і сьогоденням, надією, сім'єю та культурною єдністю.

Зокрема Тіна Кароль приміряла кілька з них. Спочатку знаменитість продемонструвала пишну напівпрозору сукню-сітку кольору фуксії з акцентними рукавами та глибоким декольте. Волосся співачки було зібране в охайну зачіску, а доповнив образи для фотосесії легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Тіна Кароль для Vogue

Згодом зірка приміряла золотисту сукню з розкішним шлейфом та відверту прозору сукню з глибоким розрізом на бедрі.

"Тіна Кароль у Японії стала голосом колекції всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture, над якою працювали дизайнерка Леся Верлінг’єрі та креативний директор Lady Gaga і французького модного Дому Mugler Нікола Формікетті", — зазначають журналісти видання.

[ + – ] Тіна Кароль ексклюзивно для Vogue

Нагадаємо, Тіна Кароль вперше зробила фотосесію на вулицях воєнного Києва.

Також Фокус писав про початок кар'єри Тіни Кароль та її сценічні образи у 14 років.