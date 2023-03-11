Тіна Кароль сіла на ефектний шпагат під час концерту (відео)

У межах концертного туру у Барселоні співачка представила нову програму з танцювальними елементами та сіла на шпагат попри високий каблук.

Related video

Відома українська співачка Тіна Кароль під час виступу в Барселоні 6 березня показала глядачам ефектний танець та сіла на шпагат. Відео з концерту опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.

Під час благодійного концерту у Барселоні співачка презентувала глядачам нову шоу-програму з танцювальними елементами. Кароль вийшла на сцену з учасником "Танців із зірками" та хореографом Дмитром Жуком. Зірки показали спільну постановку пристрасного танцю під трек "Красиво", потім співачка продемонструвала сексуальні рухи в танці соло і, на превеликий сюрприз шанувальників, сіла на ефектний шпагат, продемонструвавши гнучкість та відмінну фізичну форму.

Всі рухи співачки були розміреними та дуже витонченими, тож, швидше за все, цей сюрприз був запланований у її шоу-програмі. Перешкодою для спортивного трюку не стали навіть обтягуючий сценічний наряд і високі підбори.

Зірка вразила шанувальників гнучкістю

Зірка виступала на сцені в елегантних штанах та ефектному корсеті з глибоким декольте з нової колекції Love Hurts від знаменитого українського дизайнера Івана Фролова, вбрання якого обирали для своїх сценічних образів такі зірки як Ріта Ора, Дуа Ліпа та Бейонсе.

Торішнього серпня 37-річна українська співачка вперше за час повномасштабної війни прогулялася Києвом, зафіксувавши прогулянку "в об'єктив".

Нагадаємо, 2022 року Тіна Кароль представила мініальбом електронної музики і з'явилася в ексклюзивній фотосесії для журналу Vogue, примірявши кілька елегантних образів українського бренду Lever Couture.