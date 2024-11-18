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Стиль жизни

Тина Кароль показала редкое фото 16-летнего сына

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Фото: instagram.com/tina_karol | Тина Кароль с сыном

Сегодня, 18 ноября, единственный сын Тины Кароль празднует свое 16-летие. В этот день артистка запланировала

39-летняя украинская певица Тина Кароль перед 16-летием своего единственного сына Вениамина, которого она родила в браке с продюсером Евгением Огиром, поделилась его редким фото. Фотографию с сыном певица опубликовала у себя на странице в Инстаграм.

Так, вероятно, фото сделано в Брюсселе, где на 18 ноября запланирован концерт певицы. Именно в этот день юноша празднует свое 16-летие.

Тина Кароль с сыном Fullscreen
Тина Кароль с сыном
Фото: instagram.com/tina_karol

На опубликованном фото Тина вместе с сыном позируют на фоне дома. В это время певица одета в черные лосины, массивную укороченную черную куртку и кроссовки. Тем временем Вениамин одет в серые спортивные штаны, молочное худи и серую куртку и белые кроссовки.

Последний раз Тина Кароль публиковала фото сына год назад, в его 15-летие. Тогда парень имел кудрявые волосы, которых сейчас на фото нет. Сейчас можно увидеть, что Вениамин имеет короткую прическу. Парень заметно подрос и выглядит уже не как подросток, а как взрослый мужчина. Внешне юноша все больше становится похожим на своего покойного отца.

Заметим, муж Тины Кароль Евгений Огир умер в апреле 2013 года. Ему было всего 32 года. Продюсеру диагностировали рак желудка. Несмотря на все попытки побороть недуг, болезнь все же оказалась сильнее. После смерти мужа певица так и не вышла во второй раз замуж. Сейчас о ее личной жизни ничего не известно. Единственный сын певицы и продюсера не ведет публичную жизнь. Известно, что парень учится в Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург рассказал, какие манипуляции по изменению внешности делала Тина Кароль.

Кроме этого, Фокус писал, что Тина Кароль в образе деним появилась на премьере фильма "Подъемная сила".