Тіна Кароль показала рідкісне фото 16-річного сина

Сьогодні, 18 листопада, єдиний син Тіни Кароль святкує своє 16-річчя.

39-річна українська співачка Тіна Кароль перед 16-річчям свого єдиного сина Веніаміна, якого вона народила у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром, поділилася його рідкісним фото. Світлину з сином співачка опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, ймовірно, фото зроблено в Брюсселі, де на 18 листопада заплановано концерт співачки. Саме в цей день юнак святкує своє 16-річчя.

Тіна Кароль з сином Фото: instagram.com/tina_karol

На опублікованому фото Тіна разом з сином позують на фоні будинку. В цей час співачка одягнена в чорні лосини, масивну укорочену чорну куртку та кросівки. Тим часом Веніамін одягнений в сірі спортивні штани, молочне худі та сіру куртку і білі кросівки.

Востаннє Тіна Кароль публікувала фото сина рік тому, у його 15-річчя. Тоді хлопець мав кучеряве волосся, якого зараз на фото немає. Нині можна побачити, що Веніамін має коротку зачіску. Хлопець помітно підріс і вже має вигляд не підлітка, а дорослого чоловіка. Зовні юнак все більше стає схожим на свого покійного батька.

Зауважимо, чоловік Тіни Кароль Євген Огір помер у квітні 2013 року. Йому було лише 32 роки. Продюсеру діагностували рак шлунку. Попри всі спроби побороти недугу, хвороба все ж виявилася сильнішою. Після смерті чоловіка співачка так і не вийшла вдруге заміж. Нині про її особисте життя нічого не відомо. Єдиний син співачки та продюсера не веде публічне життя. Відомо, що хлопець навчається у Великій Британії.

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