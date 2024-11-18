Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Тіна Кароль показала рідкісне фото 16-річного сина

Тіна Кароль, Тіна Кароль діти, Тіна Кароль син, Тіна Кароль як виглядає син, Тіна Кароль від кого син, Євген Огір хвороба, від чого помер чоловік Тіни Кароль, Веніамін Огір,
Фото: instagram.com/tina_karol | Тіна Кароль з сином

Сьогодні, 18 листопада, єдиний син Тіни Кароль святкує своє 16-річчя.

39-річна українська співачка Тіна Кароль перед 16-річчям свого єдиного сина Веніаміна, якого вона народила у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром, поділилася його рідкісним фото. Світлину з сином співачка опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, ймовірно, фото зроблено в Брюсселі, де на 18 листопада заплановано концерт співачки. Саме в цей день юнак святкує своє 16-річчя.

Тіна Кароль з сином Fullscreen
Тіна Кароль з сином
Фото: instagram.com/tina_karol

На опублікованому фото Тіна разом з сином позують на фоні будинку. В цей час співачка одягнена в чорні лосини, масивну укорочену чорну куртку та кросівки. Тим часом Веніамін одягнений в сірі спортивні штани, молочне худі та сіру куртку і білі кросівки.

Востаннє Тіна Кароль публікувала фото сина рік тому, у його 15-річчя. Тоді хлопець мав кучеряве волосся, якого зараз на фото немає. Нині можна побачити, що Веніамін має коротку зачіску. Хлопець помітно підріс і вже має вигляд не підлітка, а дорослого чоловіка. Зовні юнак все більше стає схожим на свого покійного батька.

Зауважимо, чоловік Тіни Кароль Євген Огір помер у квітні 2013 року. Йому було лише 32 роки. Продюсеру діагностували рак шлунку. Попри всі спроби побороти недугу, хвороба все ж виявилася сильнішою. Після смерті чоловіка співачка так і не вийшла вдруге заміж. Нині про її особисте життя нічого не відомо. Єдиний син співачки та продюсера не веде публічне життя. Відомо, що хлопець навчається у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург розповів, які маніпуляції щодо зміни зовнішності робила Тіна Кароль.

Крім цього, Фокус писав, що Тіна Кароль в образі денім з'явилася на прем'єрі фільму "Підйомна сила".