Возможного возлюбленного Тины Кароль заметили с Валерием Залужным (фото)

О возможных отношениях Тины Кароль и Юрия Арошидзе месяц назад рассказал блогер Богдан Беспалов. Но официально звезды ничего не подтверждали.

30-летний бизнесмен Юрий Арошидзе, которому приписывают роман с украинской певицей Тиной Кароль, опубликовал на своих страницах в соцсетях совместное фото с Героем Украины, Валерием Залужным, главнокомандующим ВСУ (2021-2024), а сейчас, – Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Великобритании и Северной Ирландии.

"С большой честью у меня была возможность лично пожать руку легендарному генералу Залужному. Это человек, живущий сердцем, очень мудрый и мужественный. Человек, вошедший в историю. Благодарим Вас, господин Генерал, за Вашу простоту и преданность Украине!" – подписал он фото.

Встреча бизнесмена и генерала состоялась в Лондоне Фото: Yura Aroshidze/Instagram

Слухи о том, что Арошидзе встречается с Тиной Кароль, поползли в начале прошлого месяца. Первым их озвучил на своем YouTube-канале известный блогер Богдан Беспалов.

По его словам, мужчина – "солидный бизнесмен, проживает в Америке. Он наполовину грузин, наполовину украинец".

Позже в Telegram Беспалов добавил, что мама Арошидзе украинка, а папа грузин. Юрий родился и вырос в белорусском городке Несвиже, служил в белорусской армии.

Уже более 16 лет он проживает в США, но бывает и в Украине.

Тина Кароль долго хранила молчание по этому поводу, но во время одного из концертов не сдержалась.

"Это все смешно. Особенно последнее – то, с кем меня поженили. Я говорю, что в "Дії" этого не видела, поэтому все подделка. На заборе тоже пишут и там ничего…", – сказала она со сцены, рассмешив зрителей.

Тина Кароль ответила на слухи о романе

На странице Юрия Арошидзе в Instagram есть совместное фото мужчины и Тины Кароль, сделанное в мае на мирной акции в поддержку пленных военнослужащих. Они держат в руках плакат с надписью FREE AZOV.

Юрий Арошидзе и Тина Кароль на акции в поддержку военнопленных Фото: Yura Aroshidze/Instagram

Юрий Арошидзе никак не комментировал приписываемый ему роман.

Ранее Фокус писал, что пластический хирург рассказал, какие манипуляции по изменению внешности делала Тина Кароль.