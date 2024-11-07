Можливого коханого Тіни Кароль помітили з Валерієм Залужним (фото)

Про можливі стосунки Тіни Кароль і Юрія Арошидзе місяць тому розповів блогер Богдан Беспалов. Але офіційно зірки нічого не підтверджували.

30-річний бізнесмен Юрій Арошидзе, якому приписують роман з українською співачкою Тіною Кароль, опублікував на своїх сторінках у соцмережах спільне фото з Героєм України, Валерієм Залужним, головнокомандувачем ЗСУ (2021-2024), а наразі, — Надзвичайним і Повноважним послом України у Великій Британії та Північній Ірландії.

"З великою честю у мене була можливість особисто потиснути руку легендарному генералу Залужному. Це людина, що живе серцем, дуже мудра і мужня. Людина, яка увійшла в історію. Дякуємо Вам, пане Генерале, за Вашу простоту і відданість Україні!" — підписав він фото.

Зустріч бізнесмена і генерала відбулася в Лондоні Фото: Yura Aroshidze/Instagram

Чутки про те, що Арошидзе зустрічається з Тіною Кароль, поповзли на початку минулого місяця. Першим їх озвучив на своєму YouTube-каналі відомий блогер Богдан Беспалов.

За його словами, чоловік — "солідний бізнесмен, проживає в Америці. Він наполовину грузин, наполовину українець".

Пізніше в Telegram Беспалов додав, що мама Арошидзе українка, а тато грузин. Юрій народився і виріс у білоруському містечку Несвіж, служив у білоруській армії.

Уже понад 16 років він проживає у США, але буває і в Україні.

Тіна Кароль довго зберігала мовчання з цього приводу, але під час одного з концертів не стрималася.

"Це все смішно. Особливо останнє — те, з ким мене одружили. Я кажу, що в "Дії" цього не бачила, тому все підробка. На паркані теж пишуть і там нічого…", — сказала вона зі сцени, розсмішивши глядачів.

Тіна Кароль відповіла на чутки про роман

На сторінці Юрія Арошидзе в Instagram є спільне фото чоловіка і Тіни Кароль, зроблене в травні на мирній акції на підтримку полонених військовослужбовців. Вони тримають у руках плакат із написом FREE AZOV.

Юрій Арошидзе і Тіна Кароль на акції на підтримку військовополонених Фото: Yura Aroshidze/Instagram

Юрій Арошидзе ніяк не коментував приписуваний йому роман.

Раніше Фокус писав, що пластичний хірург розповів, які маніпуляції зі зміни зовнішності робила Тіна Кароль.