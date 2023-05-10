Тіна Кароль з'явилася на обкладинці глянцю без макіяжу та ретуші

Для фотосесії співачка відмовилася від свого фірмового укладання та макіяжу, а журнал не став ретушувати знімки.

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38-річна українська співачка, телеведуча та модель Тіна Кароль прикрасила обкладинку жіночого глянцевого журналу ELLE. Зірка вирішила продемонструвати свою природну красу і позувала без макіяжу та з розпатланим волоссям.

Співачки було присвячено одразу дві обкладинки — друкована версія журналу та альтернативна digital cover.

Родзинкою фотосесії, окрім незвичного для Тіни образу, також стало те, що кадри зроблено на плівку.

Для головного фото Кароль обрала костюм-двійку, що складається із штанів та піджака вільного крою. Доповнила образ співачка білою сорочкою, а також шкарпетками та кросівками у колір.

На решті знімків артистка позує в костюмах, светрі та шортах.

Тіна Кароль Фото: Instagram @elle_ukraine Тіна Кароль Фото: Instagram @elle_ukraine

Під публікацією Тіни в Instagram шанувальники написали багато захоплених коментарів.

"Найпрекрасніше, що могло статися з цим виданням — це така світла @tina_karol на глянцевій обкладинці", — написав один користувач.

Інший оцінив природність образу зірки, написавши: "Як же не вистачає нашому світу природних фото і природної краси! Адже це дуже красиво!"

Однак не всім сподобався такий вибір знаменитості. Деякі фанати вважають, що без макіяжу і фотошопу зірка виглядає значно старшою за свій вік.

"Ось що означає, коли популярний журнал не фотошопить фото. Виглядайте не так, як зазвичай в Інстаграмі", — написав у коментарях користувач соцмережі.

"Я чогось злякалася, відкривши стрічку...", — написала інша передплатниця.

"Останнє фото найкраще з усіх. Я дуже перепрошую, не хочу образити, але на першому і майже всіх фото виглядайте як жінка за 50", — зазначив третій передплатник.

Тіна Кароль Фото: Instagram @elle_ukraine

Нагадаємо, Тіна Кароль під час виступу у Барселоні 6 березня показала глядачам ефектний танець та сіла на шпагат.

Також Фокус писав, що Тіна Кароль розсекретила свою вагу та показала знімки у спідній білизні.