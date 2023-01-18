Тіна Кароль розсекретила свою вагу та показала знімки в спідній білизні (фото)

Артистка зазначила, що вважає кожну вагу ідеальною.

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37-річна українська співачка Тіна Кароль розсекретила свою вагу та показала фото у спідній білизні. Знімками зірка сцени поділилася у своєму телеграм-каналі.

"Результат схуднення у таблиці. Ранок почну з ваги… Вага втратилась бо я обрала інший підхід до здоров‘я. Щоденні стреси, кортизол на піку. Аж потім прозріння. Зрозуміла, що вся проблема в інсуліні. Я на дієтах з 15 років, все свідоме життя худла, як самостійно так і за гроші", — відверто розповіла своїм підписникам Кароль, вага якої наразі становить 53,3 кг.

Українська знаменитість розповіла, що справжньою причиною своєї зайвої ваги раніше вважає високий рівень інсуліну.

"…бо раціон з дитинства – вуглеводи та цукор. Як і в усіх звичайних школярів, він був картопелька, котлетка, хлібчик, компотик, цукерочка, булочка", — зазначила артистка.

[ + – ] Тіна Кароль

Окрім цього, вона зазначила, що кожна вага — ідеальна. Варто лише відчувати себе здоровим.

Раніше Тіна Кароль зізнавалася, що завжди в дорозі їсть варене яйце, від чого отримує порцію білка в організмі.

[ + – ] Тіна Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль розповіла про розмову із сином у перший день повномасштабного російського вторгнення.

Також Фокус писав про відповідь Тіни Кароль на критику її творчості співачкою Христиною Соловій.