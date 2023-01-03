Тіна Кароль розповіла про діалог із сином у перший день повномасштабної війни (відео)

Артистка застала початок вторгнення на Афоні.

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37-річна українська співачка Тіна Кароль розповіла про діалог із сином у перший день повномасштабної війни.

"Я йому сказала, що буду зайнята, ти маєш бути чоловіком і бути дуже обачним. Я йому сказала, що почалася війна, але ти дорослий, ти маєш зібратися і твоє головне завдання як молодого солдата добре вчитися, щоб твої знання потім знадобилися", — розповіла зірка сцени.

За словами артистки, навіть після благодійного концерту в Англії у квітні 2022 вона не відвідала сина, адже мала багато справ та запланованих виступів. Перші кілька місяців повномасштабної війни зіркова мама не бачилася із сином, проте він поставився до цього з розумінням.

[ + – ] Тіна Кароль розповіла про 14-річного сина

Зокрема Тіна Кароль навідала сина в день його 14-річчя та на Різдво 2022. Родина разом приготувала святкову вечерю.

14-річний син української співачки мешкає та навчається у Великобританії. Його батько, продюсер Євген Огір помер у 2013 році від раку. Час від часу знаменитість показує рідкісні кадри свого первістка у соцмережах.

[ + – ] Син Тіни Кароль Фото: Instagram tina_karol

Окрім цього, співачка розповіла, що зустріла початок повномасштабного вторгнення в жіночому монастирі на Афоні. Після цього вона вирішила активно виступати за кордоном та всіляко допомагати Україні.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала, як за рік виріс її єдиний син.

Також Фокус писав про раціон харчування Тіни Кароль, який допомагає артистці залишатися у формі.