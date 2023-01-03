Тина Кароль рассказала о диалоге с сыном в первый день полномасштабной войны (видео)

Артистка застала начало вторжения на Афоне.

Related video

37-летняя украинская певица Тина Кароль рассказала о диалоге с сыном в первый день полномасштабной войны.

"Я ему сказала, что буду занята, ты должен быть мужчиной и быть очень осторожным. Я ему сказала, что началась война, но ты взрослый, ты должен собраться и твоя главная задача как молодого солдата хорошо учиться, чтобы твои знания потом понадобились", – рассказала звезда сцены.

По словам артистки, даже после благотворительного концерта в Англии в апреле 2022 года она не посетила сына, ведь имела много дел и запланированных выступлений. Первые несколько месяцев полномасштабной войны звездная мама не виделась с сыном, однако он отнесся к этому с пониманием.

[ + – ] Тина Кароль рассказала о 14-летнем сыне

В частности, Тина Кароль посетила сына в день его 14-летия и на Рождество 2022. Семья вместе приготовила праздничный ужин.

14-летний сын украинской певицы живет и учится в Великобритании. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году от рака. Иногда знаменитость показывает редкие кадры своего первенца в соцсетях.

[ + – ] Сын Тины Кароль Фото: Instagram tina_karol

Кроме того, певица рассказала, что встретила начало полномасштабного вторжения в женском монастыре на Афоне. После этого она решила активно выступать за границей и всячески помогать Украине.

Напомним, Тина Кароль показала, как за год вырос ее единственный сын.

Также Фокус писал о рационе питания Тины Кароль, который помогает артистке оставаться в форме.