Тина Кароль показала, чем питается, чтобы оставаться в форме

Артистка призывает избегать употребления углеводов, уносящих красоту и тонус.

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37-летняя украинская певица Тина Кароль показала, чем питается, чтобы оставаться стройной и здоровой. Об этом артистка сообщила в своем Telegram.

Звезда сцены поделилась несколькими фотографиями из недавнего путешествия и показала, что она обычно ест.

"Это что-то о путешествии и режиме. Ничто так не губит красоту и тонус как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control", — призналась Тина Кароль, показав, что на перекус у нее простое вареное яйцо, что помогает ей держать себя в форме и избегать эффекта старения.

Знаменитость призналась, что такой рацион сложно соблюдать, когда испытываешь постоянные стрессы, однако результаты того стоят.

"Сложно, когда постоянные стрессы держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало, когда там что-то, а не ты", — добавила Тина Кароль, отметив, что найти белок было настоящим квестом.

[ + – ] Рацион Тины Кароль [ + – ] Тина Кароль

Сейчас Тина Кароль активно дает концерты по миру, собирая средства на помощь украинцам, пострадавшим от войны. Артистка с первых дней полномасштабного вторжения публично выражала свою позицию в соцсетях и призвала прекратить войну.

Напомним, Тина Кароль показала, как начинала свою карьеру певицы в 14 лет.

Также Фокус писал об эксклюзивной съемке Тины Кароль для Vogue на улицах Токио.