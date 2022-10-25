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Стиль жизни

Тина Кароль показала, чем питается, чтобы оставаться в форме

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Фото: Тина Кароль/Instagram | Тина Кароль

Артистка призывает избегать употребления углеводов, уносящих красоту и тонус.

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37-летняя украинская певица Тина Кароль показала, чем питается, чтобы оставаться стройной и здоровой. Об этом артистка сообщила в своем Telegram.

Звезда сцены поделилась несколькими фотографиями из недавнего путешествия и показала, что она обычно ест.

"Это что-то о путешествии и режиме. Ничто так не губит красоту и тонус как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control", — призналась Тина Кароль, показав, что на перекус у нее простое вареное яйцо, что помогает ей держать себя в форме и избегать эффекта старения.

Знаменитость призналась, что такой рацион сложно соблюдать, когда испытываешь постоянные стрессы, однако результаты того стоят.

"Сложно, когда постоянные стрессы держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало, когда там что-то, а не ты", — добавила Тина Кароль, отметив, что найти белок было настоящим квестом.

Рацион Тины Кароль Fullscreen
Рацион Тины Кароль
Тина Кароль Fullscreen
Тина Кароль

Сейчас Тина Кароль активно дает концерты по миру, собирая средства на помощь украинцам, пострадавшим от войны. Артистка с первых дней полномасштабного вторжения публично выражала свою позицию в соцсетях и призвала прекратить войну.

Напомним, Тина Кароль показала, как начинала свою карьеру певицы в 14 лет.

Также Фокус писал об эксклюзивной съемке Тины Кароль для Vogue на улицах Токио.