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Тіна Кароль показала, чим харчується, аби залишатися у формі

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Фото: Тіна Кароль/Instagram | Тіна Кароль

Артистка закликає уникати вживання вуглеводів, які забирають красу та тонус.

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37-річна українська співачка Тіна Кароль показала, чим харчується, аби залишатися стрункою та здоровою. Про це артистка повідомила у своєму Telegram.

Зірка сцени поділилася кількома фото з нещодавньої подорожі та показала, що вона зазвичай їсть.

"Це щось про подорож та режим. Ніщо так не губить красу та тонус як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control", — зізналася Тіна Кароль, показавши, що на перекус у неї просте варене яйце, що допомагає їй тримати себе у формі та уникати ефекту старіння.

Знаменитість зізналася, що такого раціону складно дотримуватися, коли переживаєш постійні стреси, проте результати того варті.

"Складно коли постійні стреси триматись , але складніше дивитись на себе в дзеркало коли там щось, а не ти", — додала Тіна Кароль, зазначивши, що знайти білок було справжнім квестом.

Раціон Тіни Кароль Fullscreen
Раціон Тіни Кароль
Тіна Кароль Fullscreen
Тіна Кароль

Наразі Тіна Кароль активно дає концерти по світу, збираючи кошти на допомогу українцям, постраждалим від війни. Артистка з перших днів повномасштабного вторгнення публічно висловлювала свою позицію у соцмережах та закликати припинити війну.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала, як починала свою кар'єру співачки у 14 років.

Також Фокус писав про ексклюзивну зйомку Тіни Кароль для Vogue на вулицях Токіо.