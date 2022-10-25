Тіна Кароль показала, чим харчується, аби залишатися у формі

Артистка закликає уникати вживання вуглеводів, які забирають красу та тонус.

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37-річна українська співачка Тіна Кароль показала, чим харчується, аби залишатися стрункою та здоровою. Про це артистка повідомила у своєму Telegram.

Зірка сцени поділилася кількома фото з нещодавньої подорожі та показала, що вона зазвичай їсть.

"Це щось про подорож та режим. Ніщо так не губить красу та тонус як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control", — зізналася Тіна Кароль, показавши, що на перекус у неї просте варене яйце, що допомагає їй тримати себе у формі та уникати ефекту старіння.

Знаменитість зізналася, що такого раціону складно дотримуватися, коли переживаєш постійні стреси, проте результати того варті.

"Складно коли постійні стреси триматись , але складніше дивитись на себе в дзеркало коли там щось, а не ти", — додала Тіна Кароль, зазначивши, що знайти білок було справжнім квестом.

[ + – ] Раціон Тіни Кароль [ + – ] Тіна Кароль

Наразі Тіна Кароль активно дає концерти по світу, збираючи кошти на допомогу українцям, постраждалим від війни. Артистка з перших днів повномасштабного вторгнення публічно висловлювала свою позицію у соцмережах та закликати припинити війну.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала, як починала свою кар'єру співачки у 14 років.

Також Фокус писав про ексклюзивну зйомку Тіни Кароль для Vogue на вулицях Токіо.