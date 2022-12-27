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Стиль жизни

Тина Кароль показала, как подрос ее сын за год (фото)

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Фото: Тина Кароль/Instagram | Тина Король

Знаменитость поделилась праздничными снимками с первенцем.

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37-летняя украинская певица Тина Кароль показала редкие кадры со взрослым сыном. Семейными снимками исполнительница поделилась в своем Instagram.

На фото Тина Кароль (Татьяна Либерман — настоящие имя и фамилия знаменитости) и ее сын Вениамин позируют в машине. Артистка также показала прошлогодний снимок своего первенца, чтобы сравнить, как подросток изменился за это время.

14-летний сын Тины Кароль живет и учится в Великобритании. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году от рака. Иногда певица показывает редкие кадры своего сына в соцсетях.

Тина Кароль с сыном Fullscreen
Тина Кароль с сыном
Тина Кароль с сыном Fullscreen
Тина Кароль с сыном

С момента смерти первого мужа Кароль не говорила о своей личной жизни публично. Впрочем, после съемок "Голоса страны" исполнительнице активно приписывали роман с молдавским музыкантом Даном Баланом. Однако официально отношения знаменитости не подтвердили.

Сейчас Тина Кароль активно помогает Украине на культурном фронте.

Напомним, Тина Кароль показала сходство покойного мужа и своего сына.

Также Фокус писал о рационе питания Тины Кароль, что позволяет ей оставаться в форме.