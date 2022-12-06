Тина Кароль показала сходство сына и покойного мужа (фото)

Знаменитость опубликовала архивные кадры.

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37-летняя украинская певица Тина Кароль показала сходство умершего мужа и подросшего сына. В своих соцсетях артистка опубликовала фото 14-летнего Вениамина и его отца.

На ролике чередуются два снимка: Тина Кароль в объятиях усопшего мужа, и певица с улыбкой обнимает единственного сына. Видео звезда сцены сопровождала мелодией из своей песни "Нарисую тебе звезды".

Продюсер Евгений Огир скончался в 2013 году. От звездного союза подрастает 14-летний сын Вениамин, обучающийся за границей. Время от времени Тина Кароль показывает редкие кадры своего первенца в соцсетях.

С тех пор артистка не говорила о своей личной жизни публично. Впрочем, после съемок "Голоса страны" ей активно приписывали роман с молдавским музыкантом Даном Баланом.

Что касается Тины Кароль, то она активно помогает Украине, выступая на благотворительных концертах и публично выражая свою политическую позицию в соцсетях.

Напомним, Тина Кароль снялась в роскошных платьях для Vogue на улицах столицы Японии.

Также Фокус писал о рационе Тины Кароль, который позволяет ей оставаться в форме.