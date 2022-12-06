Тіна Кароль показала схожість сина та покійного чоловіка (фото)

Знаменитість опублікувала архівні кадри.

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37-річна українська співачка Тіна Кароль показала схожість померлого чоловіка та підрослого сина. У своїх соцмережах артистка опублікувала фото 14-річного Веніаміна та його батька.

На ролику чергуються два знімки: Тіна Кароль в обіймах покійного чоловіка, і співачка з посмішкою обіймає єдиного сина. Відео зірка сцени супроводила мелодією зі своєї пісні "Намалюю тобі зорі".

Продюсер Євген Огір помер у 2013 році. Від зіркового союзу підростає 14-річний син Веніамін, який навчається за кордоном. Час від часу Тіна Кароль показує рідкісні кадри свого первістка у соцмережах.

З того часу артистка не говорила про своє особисте життя публічно. Втім, після зйомок "Голосу країни" їй активно приписували роман з молдавським музикантом Даном Баланом.

Щодо Тіни Кароль, то наразі вона активно допомагає Україні, виступаючи на благодійних концертах та публічно висловлюючи свою політичну позицію у соцмережах.

Нагадаємо, Тіна Кароль знялася у розкішних сукнях для Vogue на вулицях столиці Японії.

Також Фокус писав про раціон Тіни Кароль, який дозволяє їй залишатися у формі.