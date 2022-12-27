Тіна Кароль показала, як підріс її син за рік (фото)

Знаменитість поділилася святковими знімками з первістком.

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37-річна українська співачка Тіна Кароль показала рідкісні кадри з дорослим сином. Сімейними знімками виконавиця поділилася у своєму Instagram.

На фото Тіна Кароль (Тетяна Ліберман — справжні ім'я та прізвище знаменитості) та її сина Веніамін позують у машині. Артистка також показала минулорічний знімок свого первістка, аби порівняти, як підліток змінився за цей час.

14-річний син Тіни Кароль мешкає та навчається у Великобританії. Його батько, продюсер Євген Огір помер у 2013 році від раку. Час від часу співачка показує рідкісні кадри свого сина у соцмережах.

[ + – ] Тіна Кароль із сином [ + – ] Тіна Кароль із сином

З моменту смерті першого чоловіка Кароль не говорила про своє особисте життя публічно. Втім, після зйомок "Голосу країни" виконавиці активно приписували роман з молдавським музикантом Даном Баланом. Проте офіційно стосунки знаменитості не підтвердили.

Наразі Тіна Кароль активно допомагає Україні на культурному фронті.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала схожість покійного чоловіка та свого сина.

Також Фокус писав про раціон харчування Тіни Кароль, що дозволяє їй залишатися у формі.