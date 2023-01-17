Тіна Кароль відреагувала на критику своєї творчості Христиною Соловій (фото)

За словами Соловій, у Тіни Кароль головні хіти були російськомовні.

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37-річна українська співачка Тіна Кароль відповіла на критику її колеги по цеху Христини Соловій про російськомовну ранню творчість артистки. Реакцію зірка сцени залишила у своєму Instagram.

У фотоблогу Кароль опублікувала фрагмент відео, де Христина Соловій критикує її творчість. Артистка не була багатослівною, а додала лише два емодзі з усмішкою та сміхом зі сльозами на очах.

"Все буде добре", — підписала відео Тіна Кароль і додала смайлик, на якому масажують голову, аби заспокоїтися.

Христина Соловій, яка свого часу відмовилася йти в команду Кароль на "Голосі країни", в одному зі своїх інтерв'ю розкритикувала ранню творчість Тіни Кароль. За її словами, у Кароль основні хіти — російськомовні. У той час як в Ані Лорак, за словами Христини Соловій, було два україномовні альбоми.

У мережі після таких слів почалися активні обговорення та критика слів Соловій, адже Ані Лорак замовчує війну в Україні та продовжує жити та працювати в РФ.

Нагадаємо, Тіна Кароль зізналася, чим харчується, аби залишатися у формі.

Також Фокус писав про діалог Тіни Кароль із сином у перший день повномасштабного російського вторгнення.