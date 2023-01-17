Тина Кароль отреагировала на критику своего творчества Кристиной Соловий (фото)

По словам Соловий, у Тины Кароль главные хиты были на русском языке.

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37-летняя украинская певица Тина Кароль ответила на критику ее коллеги по цеху Кристины Соловий о русскоязычном раннем творчестве артистки. Реакцию звезда сцены оставила в своем Instagram.

В фотоблоге Кароль опубликовала фрагмент видео, где Кристина Соловий критикует ее творчество. Артистка не была многословной, а добавила всего два эмодзи с улыбкой и смехом со слезами на глазах.

"Все будет хорошо", — подписала видео Тина Кароль и добавила смайлик, на котором массируют голову, чтобы успокоиться.

Кристина Соловий, которая в свое время отказалась идти в команду Кароль на "Голосе страны", в одном из своих интервью раскритиковала раннее творчество Тины Кароль. По ее словам, у Кароль основные хиты – русскоязычные. В то время как у Ани Лорак, по словам Кристины Соловий, было два украиноязычных альбома.

В Сети после таких слов начались активные обсуждения и критика слов Соловий, ведь Ани Лорак умалчивает о войне в Украине и продолжает жить и работать в РФ.

Напомним, Тина Кароль призналась, чем питается, чтобы оставаться в форме.

Также Фокус писал о диалоге Тины Кароль с сыном в первый день полномасштабного российского вторжения.