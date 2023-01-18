Тина Кароль рассекретила свой вес и показала снимки в нижнем белье (фото)

Артистка отметила, что считает каждый вес идеальным.

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37-летняя украинская певица Тина Кароль рассекретила свой вес и показала фото в нижнем белье. Снимками звезда сцены поделилась в своем телеграм-канале.

"Результат похудения в таблице. Утро начну с веса… Вес потерялся потому что я выбрала другой подход к здоровью. Ежедневные стрессы, кортизол на пике. Только потом прозрение. Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела, как самостоятельно так и за деньги", — откровенно рассказала своим подписчикам Кароль, вес которой сейчас составляет 53,3 кг.

Украинская знаменитость рассказала, что настоящей причиной своего лишнего веса раньше считает высокий уровень инсулина.

"… потому что рацион с детства – углеводы и сахар. Как и у всех обычных школьников, он был картошка, котлетка, хлебушек, компотик, конфета, булочка", — отметила артистка.

[ + – ] Тина Кароль

Кроме того, она отметила, что каждый вес — идеальный. Стоит только чувствовать себя здоровым.

Ранее Тина Кароль признавалась, что всегда в дороге ест вареное яйцо, от чего получает порцию белка в организме.

[ + – ] Тина Кароль

Напомним, Тина Кароль рассказала о разговоре с сыном в первый день полномасштабного российского вторжения.

Также Фокус писал об ответе Тины Кароль на критику ее творчества певицей Кристиной Соловий.