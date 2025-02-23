Тина Кароль заговорила о планах родить дочь (видео, фото)

У знаменитости подрастает сын Вениамин. Он учится в Великобритании, поэтому редко видится с мамой.

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40-летняя украинская певица Тина Кароль заговорила о желании стать мамой во второй раз. Об этом артистка написала в комментарии под постом, где ее обсуждали.

Тину Кароль заподозрили в нетрадиционных методах похудения

Косметолог и врач Яна Сулик в своем Instagram предположила, что Кароль похудела и подтянула тело с помощью препаратов.

"Тина Кароль — человек, который склонен к полноте. Это мы видели также и после рождения ребенка, на концертах и тд. Сейчас, когда мы смотрим на плечи, мы видим, что фигура стала более жилистый и мускулистой. По моему мнению, использовался препарат Ozempic, Mounjaro или Biopatid", — считает эксперт.

В комментарии под видео "пришла" сама Тина Кароль. Она опровергла предположение врача. По словам артистки, она в будущем еще планирует родить дочь.

"Я здесь. Не осуждаю, а говорю как есть! Ни одной из этих волшебных палочек не использовала! Я еще хочу доченьку) успехов!" — написала звезда сцены.

Тина Кароль заговорила о планах родить дочь Фото: скріншот

У певицы есть 16-летний сын Вениамин, который учится в Великобритании, поэтому довольно редко видится с мамой.

Первенец и единственный ребенок Тины Кароль учится в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School. Вениамин родился в союзе звезды сцены и продюсера Евгения Огира, который ушел из жизни в 2013 году из-за рака желудка.

Тина Кароль с сыном Фото: Тіна Кароль\Facebook

Напомним, Тина Кароль насмешила фанатов видео из гримерки.

Ранее Фокус писал о единственном сыне Тины Кароль.