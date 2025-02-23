Тіна Кароль заговорила про плани народити доньку (відео, фото)

У знаменитості підростає син Веніамін. Він навчається у Великій Британії, тому рідко бачиться з мамою.

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40-річна українська співачка Тіна Кароль заговорила про бажання стати мамою вдруге. Про це артистка написала в коментарі під дописом, де її обговорювали.

Тіну Кароль запідозрили в нетрадиційних методах схуднення

Косметологиня та лікарка Яна Сулік у своєму Instagram припустила, що Кароль схудла та підтягнула тіло за допомогою препаратів.

"Тіна Кароль — людина, яка схильна до повноти. Це ми бачили також і після народження дитини, на концертах і тд. Зараз, коли ми дивимося на плечі, ми бачимо, що фігура стала більш жилястою та мускульною. На мою думку, використовувався препарат Ozempic, Mounjaro або Biopatid", — вважає експертка.

У коментарі під відео "прийшла" сама Тіна Кароль. Вона спростувала припущення лікарки. За словами артистки, вона в майбутньому ще планує народити доньку.

"Я тут. Не засуджую, а кажу як є! Жодного з цих чарівних паличок не використовувала! Я ще хочу донечку) успіхів!" — написала зірка сцени.

Тіна Кароль заговорила про плани народити доньку Фото: Скріншот

У співачки є 16-річний син Веніамін, який навчається у Великій Британії, тому доволі рідко бачиться з мамою.

Первісток та єдина дитина Тіни Кароль навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Веніамін народився у союзі зірки сцени та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку.

Тіна Кароль із сином Фото: Тіна Кароль\Facebook

Нагадаємо, Тіна Кароль насмішила фанатів відео з гримерки.

Раніше Фокус писав про єдиного сина Тіни Кароль.