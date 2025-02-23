Тіна Кароль заговорила про плани народити доньку (відео, фото)
У знаменитості підростає син Веніамін. Він навчається у Великій Британії, тому рідко бачиться з мамою.
40-річна українська співачка Тіна Кароль заговорила про бажання стати мамою вдруге. Про це артистка написала в коментарі під дописом, де її обговорювали.
Косметологиня та лікарка Яна Сулік у своєму Instagram припустила, що Кароль схудла та підтягнула тіло за допомогою препаратів.
"Тіна Кароль — людина, яка схильна до повноти. Це ми бачили також і після народження дитини, на концертах і тд. Зараз, коли ми дивимося на плечі, ми бачимо, що фігура стала більш жилястою та мускульною. На мою думку, використовувався препарат Ozempic, Mounjaro або Biopatid", — вважає експертка.
У коментарі під відео "прийшла" сама Тіна Кароль. Вона спростувала припущення лікарки. За словами артистки, вона в майбутньому ще планує народити доньку.
"Я тут. Не засуджую, а кажу як є! Жодного з цих чарівних паличок не використовувала! Я ще хочу донечку) успіхів!" — написала зірка сцени.
У співачки є 16-річний син Веніамін, який навчається у Великій Британії, тому доволі рідко бачиться з мамою.
Первісток та єдина дитина Тіни Кароль навчається в престижному навчальному закладі на околиці Лондона Repton Preparatory School. Веніамін народився у союзі зірки сцени та продюсера Євгена Огіра, який пішов із життя у 2013 році через рак шлунку.
Нагадаємо, Тіна Кароль насмішила фанатів відео з гримерки.
Раніше Фокус писав про єдиного сина Тіни Кароль.