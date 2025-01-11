"Ідіть звідси": Тіна Кароль насмішила фанатів новим роликом (відео)
Артистка позувала в гримерці в ліфі та спортивних штанах. Кароль розповіла про особливості підготовки до концертів.
Українська співачка Тіна Кароль насмішила фанатів новим відео. Ролик артистка опублікувала в TikTok.
У новому відео Тіна розповіла, як відіграти три концерти поспіль. Одного разу навіть було 7 за 5 днів. За її словами, секрет полягає у витривалості та цілеспрямованості.
"Насправді це все дисципліна. Тільки про це. Про концентрацію Про розминку, розпівку. Про підготовку, як до змагань. Тільки якщо є дисципліна. Це і що ти їси, як ти спиш. Це в принципі системне життя", — наголосила Тіна Кароль.
За словами артистки, вокально та енергетично її концерти важкі, тому до них по-особливому треба готуватися.
Кароль додала, що не обходиться і без труднощів.
"Буває, що на сцені ловить судома. Але цього ніхто не бачить і ніколи не дізнається", – зізналася зірка.
"Секретного інгредієнту немає. Секрет у людині, у цілеспрямованості, у місії. Це є секрет", — закінчила Тіна свою мотивувальну промову.
Втім, наприкінці ролика співачка насмішила своїх фанатів. Протягом відео вона позувала в гримерці в ліфі та спортивних штанах.
"Боже, я гола. Ідіть звідси", — сказала Кароль.
"Перед нами вже й гола)", "ХАХХАХ, кінецьь, ору Тіна, ну наша", "Боже я гола йдіть звідси🤣🤣🤣", — пишуть у коментарях користувачі мережі.
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