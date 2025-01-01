Кожен із нас це робить: вчені знайшли неочікуваний спосіб покращити когнітивні здібності

Науковці виявили, що процес дефекації позитивно впливає на когнітивні та фізичні показники. Для цього дослідники провели комплекс експериментів на тріатлоністах.

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Якщо ви прагнете оптимізувати як когнітивні, так і фізичні показники, почніть з простої речі — спорожнення кишечника. Згідно з останніми дослідженнями, ця банальна дія може зробити вас швидшими та розумнішими — і цей висновок має значення не лише для спортсменів, пише ScienceAlert.

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Дослідження, проведене на 13 тріатлоністах, вивчало вплив дефекації на когнітивні та фізичні здібності. Учасники виконували когнітивне завдання, відоме як тест Струпа, за різних умов: без попереднього випорожнення кишечника, після природної дефекації та після прийому оксиду магнію, проносного засобу.

Тест Струпа спрямований на перевірку когнітивної гнучкості за допомогою суперечливої інформації і вимагає від учасників ідентифікувати колір тексту, а не саме слово, наприклад, слово "червоний", написане синім чорнилом.

У результаті спортсмени продемонстрували покращення результатів тесту Струпа після випорожнення кишечника, причому найбільший приріст спостерігався в разі застосуванні оксиду магнію. Як зазначив провідний дослідник Чен-Чан Вей з Тайбейського університету, це свідчить про зв'язок між активністю кишечника та когнітивними функціями.

Результати дослідження узгоджуються з попередніми висновками, які припускали, що закрепи можуть посилювати когнітивні порушення у людей з хворобою Паркінсона на ранніх стадіях. Зв'язок між кишечником і мозком, який часто пов'язують з мікробіомом кишечника та його впливом на настрій і психічне здоров'я, дає правдоподібне підґрунтя для цих висновків.

Для тріатлоністів цей зв'язок особливо актуальний. Змагання у таких фізично складних змаганнях, як тріатлон, вимагають як гостроти розуму, так і фізичної витривалості.

Попередні дослідження цієї ж команди показали, що очищення кишківника перед поїздкою на велосипеді покращує кровообіг у префронтальній корі головного мозку, що підвищує фізичну працездатність.

Механізми цього явища залишаються спекулятивними. Дослідники припускають, що коли травна система порожня, ресурси, такі як кров і кисень, які в іншому випадку сприяли б травленню, перенаправляються на інші життєво важливі процеси, зокрема на роботу мозку.

Це може пояснити поширену проблему діареї у бігунів під час інтенсивних тренувань, коли кров перенаправляється зі шлунково-кишкового тракту до м'язів, що призводить до зниження функції шлунково-кишкового тракту.

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Водночас експерти застерігають від використання проносних як методу підвищення працездатності. Натомість людям, які відчувають порушення травлення, рекомендується проконсультуватися з медичними працівниками для отримання рекомендацій.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.