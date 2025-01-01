Каждый из нас это делает: ученые нашли неожиданный способ улучшить когнитивные способности

Ученые обнаружили, что процесс дефекации положительно влияет на когнитивные и физические показатели. Для этого исследователи провели комплекс экспериментов на триатлонистах.

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Если вы хотите оптимизировать как когнитивные, так и физические показатели, начните с простой вещи — опорожнения кишечника. Согласно последним исследованиям, это банальное действие может сделать вас быстрее и умнее — и этот вывод имеет значение не только для спортсменов, пишет ScienceAlert.

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Исследование, проведенное на 13 триатлонистах, изучало влияние дефекации на когнитивные и физические способности. Участники выполняли когнитивное задание, известное как тест Струпа, в разных условиях: без предварительного опорожнения кишечника, после естественной дефекации и после приема оксида магния, слабительного средства.

Тест Струпа направлен на проверку когнитивной гибкости с помощью противоречивой информации и требует от участников идентифицировать цвет текста, а не само слово, например, слово "красный", написанное синими чернилами.

В результате спортсмены продемонстрировали улучшение результатов теста Струпа после опорожнения кишечника, причем наибольший прирост наблюдался при применении оксида магния. Как отметил ведущий исследователь Чен-Чан Вэй из Тайбейского университета, это свидетельствует о связи между активностью кишечника и когнитивными функциями.

Результаты исследования согласуются с предыдущими выводами, которые предполагали, что запоры могут усиливать когнитивные нарушения у людей с болезнью Паркинсона на ранних стадиях. Связь между кишечником и мозгом, которую часто связывают с микробиомом кишечника и его влиянием на настроение и психическое здоровье, дает правдоподобное основание для этих выводов.

Для триатлонистов эта связь особенно актуальна. Соревнования в таких физически сложных соревнованиях, как триатлон, требуют как остроты ума, так и физической выносливости.

Предыдущие исследования этой же команды показали, что очищение кишечника перед поездкой на велосипеде улучшает кровообращение в префронтальной коре головного мозга, что повышает физическую работоспособность.

Механизмы этого явления остаются спекулятивными. Исследователи предполагают, что когда пищеварительная система пуста, ресурсы, такие как кровь и кислород, которые в противном случае способствовали бы пищеварению, перенаправляются на другие жизненно важные процессы, в частности на работу мозга.

Это может объяснить распространенную проблему диареи у бегунов во время интенсивных тренировок, когда кровь перенаправляется из желудочно-кишечного тракта к мышцам, что приводит к снижению функции желудочно-кишечного тракта.

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В то же время эксперты предостерегают от использования слабительных как метода повышения работоспособности. Зато людям, которые испытывают нарушения пищеварения, рекомендуется проконсультироваться с медицинскими работниками для получения рекомендаций.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.