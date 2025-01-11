"Идите отсюда": Тина Кароль насмешила фанатов новым роликом (видео)

Артистка позировала в гримерке в лифе и спортивных штанах. Кароль рассказала об особенностях подготовки к концертам.

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Украинская певица Тина Кароль насмешила фанатов новым видео. Ролик артистка опубликовала в TikTok.

Тина Кароль

В новом видео Тина рассказала, как отыграть три концерта подряд. Однажды даже было 7 за 5 дней. По ее словам, секрет заключается в выносливости и целеустремленности.

"На самом деле это все дисциплина. Только об этом. О концентрации, о разминке, распевке. О подготовке, как к соревнованиям. Только если есть дисциплина. Это и что ты ешь, как ты спишь. Это в принципе системная жизнь", — подчеркнула Тина Кароль.

По словам артистки, вокально и энергетически ее концерты тяжелые, поэтому к ним по-особенному надо готовиться.

Кароль добавила, что не обходится и без трудностей.

"Бывает, что на сцене ловит судорога. Но этого никто не видит и никогда не узнает", — призналась звезда.

"Секретного ингредиента нет. Секрет в человеке, в целеустремленности, в миссии. Это есть секрет", — закончила Тина свою мотивирующую речь.

Впрочем, в конце ролика певица насмешила своих фанатов. На протяжении видео она позировала в гримерке в лифе и спортивных штанах.

"Боже, я голая. Идите отсюда", — сказала Кароль.

"Перед нами уже и голая)", "ХАХХАХ, конец, ору Тина, ну наша", "Боже я голая идите отсюда🤣🤣🤣🤣", — пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль ответила на критику Леры Мандзюк.

Также Фокус писал о редких кадрах Тины Кароль с единственным сыном.