Лайфхак от Бритни Спирс: как умыться без воды (видео)

Бритни традиционно отключила комментарии к публикации, чтобы не провоцировать злопыхателей.

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42-летняя американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками сомнительным лайфхаком, чем заменить воду, если лень идти в ванную, традиционно опубликовав запись на своей странице в Instagram.В ролике, снятом поздно вечером, артистка слюнявит палец и вытирает лицо.

"Вчера вечером, когда я лежала в бассейне с подогревом и смотрела на звезды, я подумала, что мне нужно новое средство для умывания. И из-за того, что я так ленива, я не встала, чтобы умыться, и даже не подумала поискать что-нибудь получше. Я взяла дело в свои руки и, как кошка, облизала лапы и пальцами разгладила лицо", – пишет она.

Затем Бритни посоветовала всем быть с людьми, которые знают вас настоящих.

"Они не только прикроют вашу спину, но и заставят вас выглядеть очень красиво", – подытожила звезда.

Комментарии к публикации она традиционно закрыла, чтобы не провоцировать волны хейта в свою сторону.

Чуть позже Спирс поделилась несколькими одинаковыми фото, где она позирует полностью обнаженной, смотря через плечо в камеру. Судя по тени фотографа, это мужчина, причем полностью одетый. Бритни не стала вдаваться в подробности касательно фото, ограничившись смайликами.

Недавно знаменитость, слава которой гремела в конце 90-ых и начале нулевых, разбила надежды фанатов на ее возращение и заверила, что завязала со сценой и выступлениями. Вместо этого она решила сосредоточиться на написании песен для других исполнителей.

"Чтобы нам было ясно, большинство новостей — мусор! Они продолжают говорить, что я обращаюсь к случайным людям, чтобы записать новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!" – заявила Спирс.

В 2024 году исполняется 25 лет со дня появления иконы на музыкальной сцене после того, как она в 1999-м выпустила свой дебютный альбом "…Baby One More Time".

Ранее Фокус писал, что Сэм Асгари высказался о разводе с Бритни Спирс.