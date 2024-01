Бритни Спирс призналась, вернется ли в музыкальную индустрию

Последний альбом артистки вышел в 2016 году. После расставания с Сэмом Асгари она работала над новой пластинкой, но потом сосредоточилась на мемуарах.

Американская певица Бритни Спирс, которая 2 декабря отметила свое 42-летие, заявила, что никогда не вернется в музыкальную индустрию, и опровергла информацию о работе с Чарли XCX и Джулией Майклс над новым альбомом. Об этом она традиционно сообщила на своей странице в соцсети.

"Я обращаюсь к случайным людям с просьбой записать новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию! Когда я пишу, я пишу для развлечения или пишу для других людей! Для тех из вас, кто читал мою книгу, есть много того, чего вы обо мне не знаете… За последние два года я написала более 20 песен для других людей ! Я писатель-призрак, и мне это, честно говоря, нравится!" – говорится в публикации.

Не исключено, что артистка отреагировала на материалы в The US Sun и PageSix, где утверждалось, что певица начала работу над новой пластинкой, которая станет ее первым альбомом за восемь лет.

Среди треков, которые Спирс написала для других артистов, — Whiplash Селены Гомес и Follow Me ее сестры Джейми Линн Спирс.

Ее последний студийный альбом под названием Glory вышел в 2016 году. В ее дискографию (начиная с дебютного альбома) входят: …Baby One More Time (1999), I Did It Again (2000), Britney (2001), In The Zone (2003), Blackout (2007), Circus (2008), Femme Fatale (2011), году, Britney Jean (2013) и Glory.

Бритни работала над своим 10-м студийным альбомом после того, как рассталась с мужем Сэмом Асгари, но в конечном итоге работа была отложена, и она сосредоточилась на мемуарах.

После выхода последнего альбома Спирс выпустила две совместные работы — "Hold Me Closer" с Элтоном Джоном и "Mind Your Business" в 2022 году с Will.i.am.

