Брітні Спірс зізналася, чи повернеться в музичну індустрію

Останній альбом артистки вийшов у 2016 році. Після розставання з Семом Асгарі вона працювала над новою платівкою, але потім зосередилася на мемуарах.

Американська співачка Брітні Спірс, яка 2 грудня відсвяткувала своє 42-річчя, заявила, що ніколи не повернеться в музичну індустрію, і спростувала інформацію про роботу з Чарлі XCX і Джулією Майклс над новим альбомом. Про це вона традиційно повідомила на своїй сторінці в соцмережі.

"Я звертаюся до випадкових людей із проханням записати новий альбом... Я ніколи не повернуся в музичну індустрію! Коли я пишу, я пишу для розваги або пишу для інших людей! Для тих із вас, хто читав мою книжку, є багато того, чого ви про мене не знаєте... За останні два роки я написала понад 20 пісень для інших людей! Я письменниця-привид, і мені це, чесно кажучи, подобається!" — ідеться в публікації.

Не виключено, що артистка відреагувала на матеріали в The US Sun і PageSix, де стверджувалося, що співачка почала роботу над новою платівкою, яка стане її першим альбомом за вісім років.

Серед треків, які Спірс написала для інших артистів, — Whiplash Селени Гомес і Follow Me її сестри Джеймі Лінн Спірс.

Її останній студійний альбом під назвою Glory вийшов 2016 року. До її дискографії (починаючи з дебютного альбому) входять: ...Baby One More Time (1999), I Did It Again (2000), Britney (2001), In The Zone (2003), Blackout (2007), Circus (2008), Femme Fatale (2011), році, Britney Jean (2013) і Glory.

Брітні працювала над своїм 10-м студійним альбомом після того, як розійшлася з чоловіком Семом Асгарі, але зрештою роботу було відкладено, і вона зосередилася на мемуарах.

Після виходу останнього альбому Спірс випустила дві спільні роботи — "Hold Me Closer" з Елтоном Джоном і "Mind Your Business" 2022 року з Will.i.am.

