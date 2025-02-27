Ніяких більше Моргенштернів: чи перестануть українці слухати російські пісні після блокування на Spotify

Популярність російського виконавця Моргенштерна в Україні спровокувала створення петиції, яка закликає до повної заборони пісень російською мовою на стримінгових сервісах. Ініціатива вже зібрала необхідну кількість підписів для розгляду урядом, а в суспільстві розгорнулася суперечка: чи варто блокувати весь російськомовний контент, чи краще зосередитися на розвитку української музики?

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Українське суспільство знов сперечається через російський контенту в Україні. Приводом цього стала електронна петиція, що закликає до заборони пісень російською мовою на стримінгових платформах, таких як Apple Music та Spotify. Автор петиції, Олександр Леоненко, аргументує необхідність цієї заборони тим, що російськомовна музика може містити елементи ворожої пропаганди, що шкодять українській ідентичності та формують негативне ставлення до нашої держави.

Петиція швидко набрала популярність серед громадян: за три дні вона зібрала понад 25 тисяч підписів, що є мінімальною кількістю для розгляду урядом. Станом на 20 лютого 2025 року кількість підписів перевищила 28 тисяч.

Підписанти петиції вказують на важливість формування правильних культурних цінностей у молоді та захисту національної безпеки. Вони вважають, що заборона російськомовної музики допоможе уникнути негативного впливу на молоде покоління та сприятиме популяризації української музики.

Раніше, відомі співаки та громадські діячі публічно висловили обурення через присутність п'яти треків російського репера MORGENSHTERN у топ-10 музичних чартів України на платформах Apple Music та Spotify. Це і стало причиною створення петиції.

Але її автор пропонує заборону не лише російських виконавців а взагалі пісень російською, тобто навіть українськими музикантами.

"Пісні російською мовою, навіть якщо їх виконують українські або європейські артисти, можуть містити елементи російської пропаганди або нести в собі контекст, який суперечить цінностям незалежності України", — вважає Леоненко.

На днях, автор петиції отримав відповідь від Міністерства культури і стратегічних комунікацій. За його словами, уряд переслав петицію на розгляд до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення і нібито будуть розглядатися механізми втілення заборони пісень російською мовою.

Російська музика під забороною: що каже закон

Ще 7 жовтня 2022 року в Україні набув чинності закон про обмеження публічного використання російського музичного продукту.

Відповідно до закону не можна публічно демонструвати/виконувати музичні твори російських артистів, зокрема показувати кліпи музикантів із країни-агресора. Під заборону потрапили всі виконавці, які були громадянами країни-агресора з 1991 року. Також заборонені гастролі артистів із Російської Федерації, зокрема організація таких гастролей.

Проте закон вводить перелік російських виконавців — так званий "білий лист", до якого вносяться громадяни РФ, котрі засуджують військову агресію проти України. На них зазначені вище обмеження не поширюються. Для цього вони чи їх законні представники мають подати офіційний запит до Служби безпеки України.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нагадує, що за публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, можна отримати штраф:

від 5 100 до 8 500 грн;

за повторне порушення від 17 000 до 25 500 грн.

Літом 2023 року Фокус розбирав скандал якій стався на вулицях Львова: народна депутатка від "Голосу" Наталія Піпа зробила зауваження юнакові, який виконував пісні Віктора Цоя.

Тоді адвокатка Алла Бронішевська, членкиня Національної асоціації адвокатів України пояснювала, що відповідно до прийнятого закону, юнак не вчинив правопорушення, адже радянський рок-музикант Віктор Цой помер у 1990 році, а значить не був громадянином країни-агресора. Проте, адвокатка зазначили, що думка про те, що відповідальності за порушення цієї заборони немає, не зовсім вірна. Закон передбачає адміністративну відповідальність за хуліганство, при цьому можна відкрити навіть кримінальне провадження, якщо правопорушення спричинило загрозу національній безпеці.

Також Бронішевська вказала на суттєву проблему цього закону: він чітко забороняє музикантів, які були чи є громадянами країни-агресора, але людина може співати російською мовою та не бути громадянином Росії.

І виходить, що коли українці ставлять підпис під петицією про заборону пісень російською, вони не враховують, що ці пісні не обов'язково виконують саме громадяни країни-агресора, серед них були і українські виконавці. І як в такому разі має діяти Нацрада не зрозуміло.

Заборона російських пісень: чому обурились українці

У Facebook вже почалась дискусія наскільки "це на часі" забороняти пісні російською, коли є інші набагато суттєві проблеми в освіті дітей.

"Їх не хвилює якість навчання у школах та вишах. Їх не цікавить те що вчителів немає у школах, а в педвиши немає взагалі конкурсу. Їм би ащось заборонити", — висловлюються українці.

"В школах не вистачає до 50% вчителів. Ті вчителів що працюють, віком від 45+. В педагогічних ВНЗ немає конкурсу. Туди ніхто не йде на навчання. В нас скоро нікому буде працювати в школах. Я, вже не кажу за якість педагогічного складу ВНЗ. Але при цьому Міносвіти забороняє російську музику в Україні. Що далі? Глушилки по кордону?" — запитує громадській діяч Олег Попенко.

Проте значна кількість людей вважає, що саме зараз і треба займатися фільтрацією контенту в Україні бо молодь найбільше знаходиться під впливом російської культури. Деякі пропонують не блокувати а навіть одразу притягати до кримінальної відповідальності за розповсюдження і демонстрацію російського культурного контенту.

Разом з тим, українці вважають, що "російська стала мовою протесту для підлітків бо вона під забороною, а протест в їх віці це головне". І це може спровокувати закрити вечірки, де буде дозволено слухати російську музику або старі пісні українських виконавців російською.

"Не музика вбиває а терористи і рашисти", — продовжують суперечку українці.

"Пропоную заборонити також американських виконавців, в світлі останніх подій", — є і така жартівна думка.

Чому українські підлітки слухають російську музику?

Попри повномасштабну війну та заборону російської музики в Україні, значна частина молоді продовжує слухати російських виконавців. Це пояснюється кількома факторами:

Алгоритми соцмереж та стримінгових сервісів

Платформи, як-от YouTube, TikTok та Spotify, формують рекомендації на основі популярності та активності користувачів. Через це російські треки, які мають широку аудиторію, продовжують з’являтися у плейлистах українських підлітків. Експерти зазначають, що алгоритми не враховують політичний контекст, тому популярні російські треки просуваються незалежно від країни споживання.

Вплив блогерів та трендів

Багато українських підлітків наслідують популярних блогерів, які використовують у своїх відео російську музику. Якщо в TikTok певна пісня стає трендом, її починають слухати навіть ті, хто не підтримує російську культуру. Як показало дослідження Detector Media, підлітки часто не замислюються про походження музики, а сприймають її через емоційний вплив.

Обмежена популярність української музики

Деякі молоді слухачі вважають, що українська музика не має достатньої різноманітності або не відповідає їхнім смакам. Вони просто не знають українських виконавців у певних жанрах, таких як реп, хіп-хоп чи електронна музика. За словами дослідників, проблема полягає не лише у відсутності виконавців, а й у слабкому просуванні українського контенту.

Звички та вплив середовища

Молодь часто слухає те, що популярне в її оточенні. Якщо друзі чи знайомі слухають російську музику, підліток автоматично підхоплює ці вподобання. Це також пов'язано зі звичкою: багато підлітків просто не замислюються над тим, що слухають, і продовжують слухати ті самі плейлисти, що й раніше.

Тематика пісень

Російська музика, особливо у жанрах репу та хіп-хопу, часто містить теми самоствердження, протесту, агресії або зухвалості, що приваблює підлітків. Український музичний ринок поки що не повністю задовольняє попит на подібний контент, хоча з'являються нові виконавці, які можуть скласти конкуренцію російським артистам.

Щоб змінити вподобання підлітків, потрібно не лише забороняти російську музику, а й розвивати українську музичну індустрію. Важливо вкладати ресурси у просування українських артистів на стримінгових платформах та соцмережах. Необхідно пояснювати підліткам важливість української культури та наслідки споживання російського контенту. Такі кампанії вже проводяться в школах і соцмережах, але їх варто масштабувати. Дослідники пропонують ініціювати обмеження алгоритмів, які просувають російську музику, або створити альтернативні механізми для просування українських виконавців.

Нагадаємо, понад 150 000 людей з Канади підписали парламентську петицію, що закликає їхню країну позбавити Ілона Маска канадського громадянства. Причиною стала тісна співпраця технологічного мільярдера і президента США Дональда Трампа, який після свого повернення до Білого дому неодноразово погрожував завоювати Канаду і перетворити її на "51-й штат США".

Також Фокус писав, що майже половина громадян Німеччини вже не хочуть допомагати Україні. Результати опитування показали, що загалом проти допомоги Україні виступає молодь віком від 18 до 29 років.