Никаких больше Моргенштернов: перестанут ли украинцы слушать российские песни после блокировки на Spotify

Популярность российского исполнителя Моргенштерна в Украине спровоцировала создание петиции, призывающей к полному запрету песен на русском языке на стриминговых сервисах. Инициатива уже собрала необходимое количество подписей для рассмотрения правительством, а в обществе развернулся спор: стоит ли блокировать весь русскоязычный контент, или лучше сосредоточиться на развитии украинской музыки?

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Украинское общество вновь спорит из-за российского контента в Украине. Поводом для этого стала электронная петиция, призывающая к запрету песен на русском языке на стриминговых платформах, таких как Apple Music и Spotify. Автор петиции, Александр Леоненко, аргументирует необходимость этого запрета тем, что русскоязычная музыка может содержать элементы враждебной пропаганды, которые вредят украинской идентичности и формируют негативное отношение к нашему государству.

Петиция быстро набрала популярность среди граждан: за три дня она собрала более 25 тысяч подписей, что является минимальным количеством для рассмотрения правительством. По состоянию на 20 февраля 2025 года количество подписей превысило 28 тысяч.

Подписанты петиции указывают на важность формирования правильных культурных ценностей у молодежи и защиты национальной безопасности. Они считают, что запрет русскоязычной музыки поможет избежать негативного влияния на молодое поколение и будет способствовать популяризации украинской музыки.

Ранее, известные певцы и общественные деятели публично выразили возмущение из-за присутствия пяти треков российского рэпера MORGENSHTERN в топ-10 музыкальных чартов Украины на платформах Apple Music и Spotify. Это и стало причиной создания петиции.

Но ее автор предлагает запрет не только российских исполнителей, а вообще песен на русском, то есть даже украинскими музыкантами.

"Песни на русском языке, даже если их исполняют украинские или европейские артисты, могут содержать элементы российской пропаганды или нести в себе контекст, который противоречит ценностям независимости Украины", — считает Леоненко.

На днях, автор петиции получил ответ от Министерства культуры и стратегических коммуникаций. По его словам, правительство переслало петицию на рассмотрение в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания и якобы будут рассматриваться механизмы воплощения запрета песен на русском языке.

Русская музыка под запретом: что говорит закон

Еще 7 октября 2022 года в Украине вступил в силу закон об ограничении публичного использования российского музыкального продукта.

Согласно закону нельзя публично демонстрировать/исполнять музыкальные произведения российских артистов, в частности показывать клипы музыкантов из страны-агрессора. Под запрет попали все исполнители, которые были гражданами страны-агрессора с 1991 года. Также запрещены гастроли артистов из Российской Федерации, в частности организация таких гастролей.

Однако закон вводит перечень российских исполнителей — так называемый "белый лист", в который вносятся граждане РФ, осуждающие военную агрессию против Украины. На них указанные выше ограничения не распространяются. Для этого они или их законные представители должны подать официальный запрос в Службу безопасности Украины.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень напоминает, что за публичное исполнение, показ, демонстрацию, оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг, музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено, можно получить штраф:

от 5 100 до 8 500 грн;

за повторное нарушение от 17 000 до 25 500 грн.

Летом 2023 года Фокус разбирал скандал которой произошел на улицах Львова: народный депутат от "Голоса" Наталья Пипа сделала замечание юноше, который исполнял песни Виктора Цоя.

Тогда адвокат Алла Бронишевская, член Национальной ассоциации адвокатов Украины объясняла, что согласно принятому закону, юноша не совершил правонарушения, ведь советский рок-музыкант Виктор Цой умер в 1990 году, а значит не был гражданином страны-агрессора. Однако, адвокат отметили, что мнение о том, что ответственности за нарушение этого запрета нет, не совсем верно. Закон предусматривает административную ответственность за хулиганство, при этом можно открыть даже уголовное производство, если правонарушение повлекло угрозу национальной безопасности.

Также Бронишевская указала на существенную проблему этого закона: он четко запрещает музыкантов, которые были или являются гражданами страны-агрессора, но человек может петь на русском языке и не быть гражданином России.

И получается, что когда украинцы ставят подпись под петицией о запрете песен на русском, они не учитывают, что эти песни не обязательно исполняют именно граждане страны-агрессора, среди них были и украинские исполнители. И как в таком случае должен действовать Нацсовет не понятно.

Запрет российских песен: почему возмутились украинцы

В Facebook уже началась дискуссия насколько "это актуально" запрещать песни на русском, когда есть другие гораздо более существенные проблемы в образовании детей.

"Их не волнует качество обучения в школах и вузах. Их не интересует то, что учителей нет в школах, а в педвузы нет вообще конкурса. Им бы что-то запретить", — высказываются украинцы.

"В школах не хватает до 50% учителей. Те учителей что работают, в возрасте от 45+. В педагогических вузах нет конкурса. Туда никто не идет на обучение. У нас скоро некому будет работать в школах. Я, уже не говорю за качество педагогического состава ВУЗов. Но при этом Минобразования запрещает русскую музыку в Украине. Что дальше? Глушилки по границе?" — спрашивает общественной деятель Олег Попенко.

Однако значительное количество людей считает, что именно сейчас и надо заниматься фильтрацией контента в Украине потому что молодежь больше всего находится под влиянием российской культуры. Некоторые предлагают не блокировать а даже сразу привлекать к уголовной ответственности за распространение и демонстрацию российского культурного контента.

Вместе с тем, украинцы считают, что "русский стал языком протеста для подростков потому что он под запретом, а протест в их возрасте это главное". И это может спровоцировать закрыть вечеринки, где будет разрешено слушать русскую музыку или старые песни украинских исполнителей на русском.

"Не музыка убивает а террористы и рашисты", — продолжают спор украинцы.

"Предлагаю запретить также американских исполнителей, в свете последних событий", — есть и такая шутливая мысль.

Почему украинские подростки слушают российскую музыку?

Несмотря на полномасштабную войну и запрет российской музыки в Украине, значительная часть молодежи продолжает слушать российских исполнителей. Это объясняется несколькими факторами:

Алгоритмы соцсетей и стриминговых сервисов

Платформы, такие как YouTube, TikTok и Spotify, формируют рекомендации на основе популярности и активности пользователей. Поэтому российские треки, которые имеют широкую аудиторию, продолжают появляться в плейлистах украинских подростков. Эксперты отмечают, что алгоритмы не учитывают политический контекст, поэтому популярные российские треки продвигаются независимо от страны потребления.

Влияние блогеров и трендов

Многие украинские подростки подражают популярным блогерам, которые используют в своих видео российскую музыку. Если в TikTok определенная песня становится трендом, ее начинают слушать даже те, кто не поддерживает российскую культуру. Как показало исследование Detector Media, подростки часто не задумываются о происхождении музыки, а воспринимают ее через эмоциональное воздействие.

Ограниченная популярность украинской музыки

Некоторые молодые слушатели считают, что украинская музыка не имеет достаточного разнообразия или не соответствует их вкусам. Они просто не знают украинских исполнителей в определенных жанрах, таких как рэп, хип-хоп или электронная музыка. По словам исследователей, проблема заключается не только в отсутствии исполнителей, но и в слабом продвижении украинского контента.

Привычки и влияние среды

Молодежь часто слушает то, что популярно в ее окружении. Если друзья или знакомые слушают русскую музыку, подросток автоматически подхватывает эти предпочтения. Это также связано с привычкой: многие подростки просто не задумываются над тем, что слушают, и продолжают слушать те же плейлисты, что и раньше.

Тематика песен

Российская музыка, особенно в жанрах рэпа и хип-хопа, часто содержит темы самоутверждения, протеста, агрессии или дерзости, что привлекает подростков. Украинский музыкальный рынок пока не полностью удовлетворяет спрос на подобный контент, хотя появляются новые исполнители, которые могут составить конкуренцию российским артистам.

Чтобы изменить предпочтения подростков, нужно не только запрещать российскую музыку, но и развивать украинскую музыкальную индустрию. Важно вкладывать ресурсы в продвижение украинских артистов на стриминговых платформах и соцсетях. Необходимо объяснять подросткам важность украинской культуры и последствия потребления российского контента. Такие кампании уже проводятся в школах и соцсетях, но их следует масштабировать. Исследователи предлагают инициировать ограничение алгоритмов, которые продвигают российскую музыку, или создать альтернативные механизмы для продвижения украинских исполнителей.

Напомним, более 150 000 человек из Канады подписали парламентскую петицию, призывающую их страну лишить Илона Маска канадского гражданства. Причиной стало тесное сотрудничество технологического миллиардера и президента США Дональда Трампа, который после своего возвращения в Белый дом неоднократно угрожал завоевать Канаду и превратить ее в "51-й штат США".

Также Фокус писал, что почти половина граждан Германии уже не хотят помогать Украине. Результаты опроса показали, что в целом против помощи Украине выступает молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.