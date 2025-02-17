Украинцы слушают Моргенштерна: песни российского рэпера попали в топ 10 Apple Music

Все пять песен из последнего альбома российского рэп-исполнителя вошли в десятку прослушиваний на популярном стриминговом сервисе.

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Российский рэпер Алишер Моргенштерн стал лидером украинских музыкальных чартов. Его новый альбом ALISHER, выпущенный 14 февраля, мгновенно захватил Топ 10 Apple Music в Украине. Все пять композиций из альбома заняли первые места в рейтинге стримингового сервиса по состоянию на понедельник, 17 февраля.

На первой строчке чарта расположился трек Abracadabra от Lady Gaga. Второе и третье место заняли композиции Моргенштерна "Повод" и "Дом". Четвертое место заняла песня "Ау ау" — коллаборация украинских исполнителей Sasha Norova и Adam. На пятом месте трек "Инстинкт" от LOBODA.

Следующие шестая, седьмая и восьмая позиции — снова за российским рэпером.

Девятую строчку заняла песня Parfeniuk "Врубай".

В топ 10 популярных песен в Украине на Apple Music также попала композиция "Не расслабляйся" казахского рэп-исполнителя Скриптонита.

Пять песен Моргенштерна вошли в ТОП 10 рейтинга Apple Music в Украине Фото: Скриншот

Рэпер Моргенштерн покинул Россию в 2021 году. Ранее Следственный комитет РФ начал проверку в отношении Алишера на пропаганду наркотиков из-за клипа на песню "Pablo". В мае 2022 года артиста внесли в список "иноагентов". В январе 2024 года российский суд принял решение об аресте его имущества.

Напомним, в мае 2024 года украинский киберспортсмен Александр Костылев посетил концерт Моргенштерна и зачитал на сцене куплет одной из песен рэпера.

Украинская модель и актриса Лиза Василенко состояла в отношениях с российским рэпером Моргенштерном.