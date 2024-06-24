В РФ инициировали уголовное дело против Моргенштерна

Певца обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Ему грозит до двух лет за решеткой.

Прокуратура Москвы направила материалы в Следственный комитет РФ для возбуждения дела в отношении Алишера Моргенштерна, который ранее признан иноагентом. Певца обвиняют в уклонении от исполнения обязательств иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство российской столицы.

В документах говорится, что артист уже дважды за последний год привлекался к административной ответственности из-за отсутствия маркировки материалов в соцсетях, однако и дальше продолжал публиковать посты без соответствующей плашки.

Если делу дадут ход, Алишеру грозит два года лишения свободы.

Моргенштерн попал в список иноагентов в мае прошлого года вместе с соратниками Алексея Навального – Любовью Соболь и Владимиром Миловым. Его внесли туда из-за "финансирования из Украины", а также от израильской компании Yoola, которая отвечает за монетизацию видео на сервисе YouTube.

Алишер уехал из России в ноябре 2021 года после того, как глава Следкома Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. Сначала певец жил в Дубае, однако в январе этого года ему запретили туда въезд. На своем канале он рассказал, что когда пытался вернуться в Дубай из Таиланда, представители авиакомпании Emirates сказали ему на стойке регистрации в аэропорту, что "у его имени стоит пометочка", и в конце концов не пустили.

Как добавил рэпер, этому предшествовало то, что в конце прошлого года у него "в Дубае начались проблемы, отменяли концерты". Тогда же ему отказали "как туристу" в "продлении визы"", и он временно уехал из ОАЭ.

Сейчас музыкант живет на Бали и, по его словам, оформляет визу в США, чтобы переехать туда жить. Он подчеркивает, что не нарушал законы ОАЭ и не делал никаких политических высказываний.

Ранее Фокус писал, что украинский киберспортсмен посетил концерт Моргенштерна.