"Классно дружить с иноагентом": украинский киберспортсмен посетил концерт Моргенштерна (видео)

На опубликованном в сети ролике можно увидеть, что Александр "s1mple" Костылев из команды NAVI вышел на сцену с россиянином и исполнил одну из его песен. В своем Telegram-канале украинец также написал, что "Алишер — топ".

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Один из лучших украинских киберспортсменов посетил концерт российского рэпера Алишера Валеева, который известен под псевдонимом "Моргенштерн". Ролик опубликован в социальной сети TikTok.

Речь идет про Александра Костылева, который является членом команды Natus Vincere (NAVI) с никнеймом "s1mple". "Снайпер" признан лучшим игроком Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 года по версии портала HLTV.ORG.

В сети остались кадры того, как Александр Костылев на концерте российского рэпера зачитывает куплет одной из его песен. В каком именно городе или стране это произошло — неизвестно.

Кроме того, в своем Telegram-канале киберспортсмен оставил лишь одно сообщение по поводу своего посещения концерта.

"Классно дружить с иноагентом, никто до***ться не может, Алишер топ", — написал Костылев.

Напомним, 6 мая 2022 года появилась информация, что рэпер Моргенштерн признан иностранным агентом в РФ. Помимо музыканта тогда в список попали соратники Алексея Навального — Любовь Соболь и Владимир Милов.

18 марта сообщалось, что СБУ не запрещала российскому рэперу Моргенштерну въезд в Украину, о чем свидетельствует решение Киевского окружного административного суда от 19 октября 2023 года. Отмечается, что составление списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности, не означает, что этим гражданам автоматически откажут во въезде в страну или выдаче разрешений на организацию концертов.