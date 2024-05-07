"Классно дружить с иноагентом": украинский киберспортсмен посетил концерт Моргенштерна (видео)
На опубликованном в сети ролике можно увидеть, что Александр "s1mple" Костылев из команды NAVI вышел на сцену с россиянином и исполнил одну из его песен. В своем Telegram-канале украинец также написал, что "Алишер — топ".
Один из лучших украинских киберспортсменов посетил концерт российского рэпера Алишера Валеева, который известен под псевдонимом "Моргенштерн". Ролик опубликован в социальной сети TikTok.
Речь идет про Александра Костылева, который является членом команды Natus Vincere (NAVI) с никнеймом "s1mple". "Снайпер" признан лучшим игроком Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 года по версии портала HLTV.ORG.
В сети остались кадры того, как Александр Костылев на концерте российского рэпера зачитывает куплет одной из его песен. В каком именно городе или стране это произошло — неизвестно.
Кроме того, в своем Telegram-канале киберспортсмен оставил лишь одно сообщение по поводу своего посещения концерта.
"Классно дружить с иноагентом, никто до***ться не может, Алишер топ", — написал Костылев.
Напомним, 6 мая 2022 года появилась информация, что рэпер Моргенштерн признан иностранным агентом в РФ. Помимо музыканта тогда в список попали соратники Алексея Навального — Любовь Соболь и Владимир Милов.
18 марта сообщалось, что СБУ не запрещала российскому рэперу Моргенштерну въезд в Украину, о чем свидетельствует решение Киевского окружного административного суда от 19 октября 2023 года. Отмечается, что составление списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности, не означает, что этим гражданам автоматически откажут во въезде в страну или выдаче разрешений на организацию концертов.