СБУ не запрещала российскому рэперу Моргенштерну въезд в Украину, — суд

Фемида отметила, что составление списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности, не означает, что этим гражданам автоматически откажут во въезде в страну или выдаче разрешений на организацию концертов.

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Служба безопасности Украины (СБУ) не выдавала запрет на въезд российского рэпера Алишера Моргенштерна (Валеева) на территорию Украины. Об этом свидетельствуют материалы решения Киевского окружного административного суда от 19 октября 2023 года.

Так, Алишер Валеев подал иск, в котором просил суд признать действия СБУ в отношении подготовки документов и обращения в Министерство культуры и информационной политики Украины как противоправные. Он также просил отменить приказ Минкультуры об обновлении списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на основании справки СБУ.

В ходе рассмотрения дела Моргенштерн заявил, что ему неизвестно, было ли принято решение о запрете его въезда в Украину СБУ.

Суд отметил, что составление списка лиц, создающих угрозу национальной безопасности, не означает автоматического отказа во въезде в страну или в выдаче разрешений на организацию концертов и т. д. Также суд учел информацию от СБУ о том, что ведомство не принимало решения о запрете въезда Моргенштерна в Украину.

"Также, суд учитывает предоставленную Службой безопасности Украины информацию о том, что Службы Безопасности Украины решение о запрете въезда в Украину гражданину РФ не принималось", — говорится в судебном решении.

В октябре 2023 года Киевский окружной административный суд отклонил иск Моргенштерна к СБУ и Министерству культуры.

Отметим, что на момент публикации материала в СБУ не комментировали ситуацию.

Моргенштерну запретили выступления в Украине

В сентябре 2021 года в СБУ сообщили, что Выступления российского репера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, запрещены в Украине, поскольку исполнитель включен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Сам Моргенштерн заявлял, что сожалеет о том, что не может приехать с гастролями в Украину, где, по его словам, проходили "самые сумасшедшие концерты" за всю жизнь артиста. Но в то же время он опасается за свою жизнь после инцидента в Одессе, где он оскандалился в день национального траура, после чего клуб, в котором он выступал, разгромили активисты.

Ранее скандальный исполнитель с иронией упомянул сотрудников СБУ, которые закрыли въезд гражданину Валееву, в то время как в паспорте указана фамилия Моргенштерн.