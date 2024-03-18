СБУ не забороняла російському реперу Моргенштерну в'їзд в Україну, — суд

Феміда зазначила, що складання списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, не означає, що цим громадянам автоматично відмовлять у в'їзді в країну або видачі дозволів на організацію концертів.

Related video

Служба безпеки України (СБУ) не видавала заборону на в'їзд російського репера Алішера Моргенштерна (Валєєва) на територію України. Про це свідчать матеріали рішення Київського окружного адміністративного суду від 19 жовтня 2023 року.

Так, Алішер Валєєв подав позов, у якому просив суд визнати дії СБУ щодо підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України як протиправні. Він також просив скасувати наказ Мінкультури про оновлення списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, на підставі довідки СБУ.

Під час розгляду справи Моргенштерн заявив, що йому невідомо, чи було ухвалено рішення про заборону його в'їзду до України СБУ.

Суд зазначив, що складання списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, не означає автоматичної відмови у в'їзді в країну або у видачі дозволів на організацію концертів тощо. Також суд врахував інформацію від СБУ про те, що відомство не ухвалювало рішення про заборону в'їзду Моргенштерна в Україну.

"Також суд враховує надану Службою безпеки України інформацію про те, що Служби Безпеки України рішення про заборону в'їзду в Україну громадянину РФ не приймалося", — йдеться у судовому рішенні.

У жовтні 2023 року Київський окружний адміністративний суд відхилив позов Моргенштерна до СБУ та Міністерства культури.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу у СБУ не коментували ситуацію.

Моргенштерну заборонили виступи в Україні

У вересні 2021 року в СБУ повідомили, що виступи російського репера Алішера Валєєва, відомого як Моргенштерн, заборонені в Україні, оскільки виконавця включено до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Сам Моргенштерн заявляв, що шкодує, що не може приїхати з гастролями в Україну, де, за його словами, проходили "найбожевільніші концерти" за все життя артиста. Але водночас він побоюється за своє життя після інциденту в Одесі, де він оскандалився у день національної жалоби, після чого клуб, у якому він виступав, розгромили активісти.

Раніше скандальний виконавець з іронією згадав співробітників СБУ, які закрили в'їзд громадянину Валєєву, тоді як у паспорті зазначено прізвище Моргенштерн.