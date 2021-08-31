"Вони закрили в'їзд Валєєву", — Моргенштерн вказав на помилку СБУ під час оформлення заборони (відео)

Російський реп-виконавець хоче приїхати в Україну, де він проводив "найбожевільніші концерти в житті".

Скандальний репер Моргенштерн потролив СБУ через заборону на в'їзд на територію України. Про це російський реп-виконавець розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, яке вони записували в Стамбулі.

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За словами репера, після концертів в Україні його автобус супроводжує величезний натовп фанатів, і такої реакції публіки він не спостерігав у жодній країні.

"Я хочу, дуже хочу (приїхати в Україну — ред.). Там найбожевільніші концерти за все моє життя... Йо**ні дяді в піджаках, політикою займайтеся самі, дайте нам просто покайфувати", — продовжив Моргенштерн в інтерв'ю Гордону.

Скандальний репер, якому заборонили в'їзд, також розповів, чому йому було страшно навесні їхати в Україну з концертами. Моргенштерн почав побоюватися за своє життя після того, коли ексглава одеського "Правого сектору" та націоналіст Сергій Стерненко опублікував у своїх соціальних мережах фото репера із закликом: "Наступного разу, коли він приїде, зустрічайте його".

"Є у вас чоловічок, який в прямому ефірі зарізав іншу людину, і не сів у в'язницю. Може, я зараз п*жю, але мені так розповіли. Це глава "Правого сектору" України, по-моєму так... Убив і не сів... й ось ця людина викладає на сторінці мою фотографію і каже: "наступного разу, коли він приїде, зустрічайте його". Тому, мені страшно. І після інциденту в Одесі приїхали ці нацики, роз'єб*ли клуб, розмалювали балонами, підпалили покришки, витягли директора і змусили вибачатися... Тому мені страшно... Тому, що мої пацани не можуть туди (в Україну — ред.) зброю повезти. Тому мені страшно", — підкреслив реп-виконавець, кажучи про націоналіста Сергія Стерненка.

Зі сльозами на очах російський репер Моргенштерн також потролив СБУ із забороною на в'їзд на територію України. За його словами, силовики закрили в'їзд Алішеру Валєєву, а музикант за паспортом — Алішер Моргенштерн.

"Знаєш, що саме класне? Яка у вас Служба безпеки? Вони закрили в'їзд Алішеру Валєєву, а за паспортом я Моргенштерн. Ось така у вас Служба безпеки на**й", — емоційно підсумував реп-виконавець в інтерв'ю.

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[ + – ] Інтерв'ю Моргенштерна Дмитру Гордону

Сергій Стерненко та його соратник Руслан Демчук є фігурантами справи про викрадення депутата одеської районної ради Сергія Щербича в 2015 році. За словами потерпілого, викрадачі його залякували, били, тиснули пальці плоскогубцями й обстріляли з пістолета, а після — викинули біля Суворовського суду Одеси.

31 травня Апеляційний суд Одеси частково виправдав Сергія Стерненка у справі Щербича, знявши з націоналіста головну частину обвинувачення: ст. 187 ч. 2 "Напад із метою заволодіння чужим майном, пов'язане із застосуванням насильства". Суд також звільнив Стерненка від тюремного ув'язнення, присудивши йому 3 роки позбавлення волі умовно.

У травні 2018 року на Сергія Стерненка був скоєний напад, унаслідок якого один із нападників отримав смертельне ножове поранення. 15 травня двом чоловікам, які напали на Стерненка — Олександру Ісайкулу й Івану Кузнєцову — оголосили підозру. 10 червня справу стосовно Кузнєцова, який загинув від ножового поранення, закрили.

11 липня 2020 року Сергію Стерненку повідомили про підозру у вбивстві та носінні холодної зброї. Націоналіст й ексглава одеського "Правого сектору" відкинув звинувачення і заявив, що оборонявся від нападників.