"Они закрыли въезд Валееву", — Моргенштерн указал на ошибку СБУ при оформлении запрета (видео)

Российский рэп-исполнитель хочет приехать в Украину, где он проводил "самые сумасшедшие концерты в жизни".

Скандальный рэпер Моргенштерн потроллил СБУ из-за запрета на въезд на территорию Украины. Об этом российский рэп-исполнитель рассказал в интервью Дмитрию Гордону, которое они записывали в Стамбуле.

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По словам рэпера, после концертов в Украине его автобус сопровождает огромная толпа фанатов, и такой реакции публики он не наблюдал ни в одной стране.

"Я хочу, очень хочу (приехать в Украину — ред.). Там самые сумасшедшие концерты за всю мою жизнь… Е**ные дяди в пиджаках, политикой занимайтесь сами, дайте нам просто покайфовать", — продолжил Моргенштерн в интервью Гордону.

Скандальный рэпер, которому запретили въезд, также рассказал, почему ему было страшно весной ехать в Украину с концертами. Моргенштерн стал опасаться за свою жизнь после того, как экс-глава одесского "Правого сектора" и националист Сергей Стерненко опубликовал в своих соцсетях фото рэпера с призывом: "В следующий раз, когда он приедет, встречайте его".

"Есть у вас человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека, и не сел в тюрьму. Может, я сейчас п**жю, но мне так рассказали. Это глава "Правого сектора" Украины, по-моему так… Убил и не сел… И вот этот человек выкладывает на странице мою фотографию и говорит: "В следующий раз, когда он приедет, встречайте его". Поэтому, мне страшно. И после инцидента в Одессе приехали эти нацики, разъ**ли клуб, разрисовали баллонами, подожгли покрышки, вытащили директора и заставили извиняться…Поэтому мне страшно… Потому, что мои пацаны не могут туда (в Украину — ред.) оружие повезти. Поэтому мне страшно", — подчеркнул рэп-исполнитель, говоря про националиста Сергея Стерненко.

Со слезами на глазах российский рэпер Моргенштерн также потроллил СБУ с запретом на въезд на территорию Украины. По его словам, силовики закрыли въезд Алишеру Валееву, а музыкант по паспорту — Алишер Моргенштерн.

"Знаешь, что самое классное? Какая у вас Служба безопасности? Они закрыли въезд Алишеру Валееву, а по паспорту я Моргенштерн. Вот такая у вас Служба безопасности на**й", — эмоционально подытожил рэп-исполнитель в интервью.

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[ + – ] Интервью Моргенштерна Дмитрию Гордону

Сергей Стерненко и его соратник Руслан Демчук являются фигурантами дела о похищении депутата одесского районного совета Сергея Щербича в 2015 году. По словам потерпевшего, похитители его запугивали, избивали, давили пальцы плоскогубцами и обстреляли из пистолета, а после — выбросили возле Суворовского суда Одессы.

31 мая Апелляционный суд Одессы частично оправдал Сергея Стерненко по делу Щербича, сняв с националиста главную часть обвинения: ст. 187 ч.2 "Нападение с целью завладения чужим имуществом, связанное с применением насилия". Суд также освободил Стерненко от тюремного заключения, приговорив ему 3 годам лишения свободы условно.

В мае 2018 года на Сергея Стерненко было совершено нападение, в результате которого один из нападавших получил смертельное ножевое ранение.15 мая двум мужчинам, напавшим на Стерненко – Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову – объявили подозрение. 10 июня дело в отношении Кузнецова, погибшего от ножевого ранения, закрыли.

11 июля 2020 года Сергею Стерненко сообщили о подозрении в убийстве и ношении холодного оружия. Националист и экс-глава одесского "Правого сектора" отбросил обвинения и заявил, что оборонялся от нападавших.