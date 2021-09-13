Будь-які гастролі Моргенштерна в Україні заборонені, — СБУ

Секретар відомства Артем Дехтяренко в ході спілкування з журналістами розповів, що в списку Мінкульту фігурують обидва прізвища виконавця — як Валєєв, так і Моргенштерн.

Виступи російського репера Алішера Валєєва, відомого як Моргенштерн, заборонені в Україні, оскільки виконавець включений у список осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Про це в коментарі LIGA.net повідомив прессекретар Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

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Він нагадав, що в списку Мінкульту заборонених осіб фігурують два прізвища — Валєєв і Моргенштерн, тому СБУ додатково інформувала уповноважені органи про те, що ні про які гастролі в Україні не може бути й мови.

Дехтяренко зазначив, що рішення СБУ заборонити концертну діяльність репера базується на лінгвістичній експертизі, яка підтверджує, що артист у своїй творчості "пропагує культ насильства і жорстокості, вживання та розповсюдження наркотиків", що у свою чергу створює загрозу виникнення конфліктів щодо організаторів та учасників концертів.

"Таким чином, будь-які гастролі Моргенштерна на території України заборонені", — сказав він.

Претензії до змісту пісень Моргенштерна висловлювали і в Росії. У квітні проти нього завели адміністративну справу про пропаганду наркотиків через два кліпи "Рожеве вино-2" і "Family". Перевірити ці композиції на пропаганду наркотиків серед дітей також просила Ліга безпечного інтернету. Директорка Ліги Катерина Мізуліна направляла з цього приводу відповідне звернення в МВС. Тепер репер давати концерти в Росії теж не може після того, як у Зюзінському суді міста Москви його визнали винним у пропаганді заборонених речовин.

Сам Моргенштерн шкодує про те, що не може приїхати з гастролями в Україну, де, за його словами, проходили "найбожевільніші концерти" за все життя артиста. Але в той же час він побоюється за своє життя після інциденту в Одесі, де під час концерту члени "Правого сектору" напали на клуб, після чого "витягли директора і змусили просити вибачення".

Нагадаємо, що раніше скандальний виконавець з іронією згадав співробітників СБУ, які закрили в'їзд громадянинові Валєєву, у той час як у паспорті вказано прізвище Моргенштерн.

Також в інтерв'ю Дмитру Гордону репер заявив ,що через 10-15 років стане президентом Росії, а чим він буде займатися на цій посаді, йдеться в пісні, яка була записана ще у 2017 році.