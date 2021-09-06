Моргенштерн у Гордона. Чому публіка любить "поганих хлопців"

Репер Моргенштерн, між іншим, у свіжому інтерв'ю Дмитру Гордону висловив одну фривольну думку. Правда, сказав обтічно і пафосно, але потрібно правильно її інтерпретувати.

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До речі, інтерв'ю подивіться. Корисно. При цьому, рекомендується відключити олдскульне моралізаторство.

Моргенштерн — безумовний епік-феномен, трикстер і "перевернутий" герой, котрий напоказ опонує коректній і раціональній системі, що вкрилася нестерпною одноманітністю, будучи при цьому її плодом і невід'ємною частиною.

[ + – ] Репер Моргенштерн в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що через 10-15 років стане президентом Росії. А ось пісню про те, що він буде робити, ставши президентом РФ, репер записав ще у 2017 році.

Системі в певний момент потрібна керована контра, яка своїм чадним кітчем створює ілюзію перманентної "втечі" свідомості з неї для подальшого миттєвого повернення в "материнське" лоно повсякденності. Це працює як годинник. Але зараз не про те.

[ + – ] Моргенштерн — безумовний епік-феномен, трикстер і "перевернутий" герой, котрий напоказ опонує коректній і раціональній системі, що вкрилася нестерпною одноманітністю, будучи при цьому її плодом і невід'ємною частиною.

Так ось. Цитата: "У жодній країні світу ти так не злетиш. Ніде. Скрізь, як би смішно це не звучало, закон, величезні податки, тупі люди і нудно. Тут ти можеш усе, якщо захочеш". Говорив це Моргенштерн про свою країну, але суть не в політиці і навіть не в конкретній державі в цьому випадку. Хоча і про конкретну державу теж.

Сенс у тому, що право сильного, корупція, відсутність правил, злидні, керований хаос — це "золота акція", яка відкриває путівку наверх талановитим, хитрим, "ушлим". Зрештою — сильним.

У такій ойкумені діє хижий природний відбір і бажання "зробити себе", у щоб те не стало.

[ + – ] Моргенштерн плаче в гостях у Гордона.

Добре стати кимось у прогресивному рафінованому суспільстві, де заохочується ціннісний конформізм. А ось стати ним у "брудному" і нездоровому суспільстві — таки гострий сюжет, гідний великої емоції.

[ + – ] У Росії багато хто активно критикує феномен "моргенштеризації", називаючи цим ім'ям "дебілізацію підлітків і молоді, а також нав'язування молодому поколінню деструктивних цінностей".

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Якщо хто не зрозумів, я тонко спробував виправдати корупційний модус. Той, хто став льотним асом у цій справі — по-своєму талановитий, погодьтеся. І що б ви не думали про чесну політику, привабливіше завжди буде виглядати "поганий хлопець".

А кліпові шоу Моргенштерна — вогонь! І справа не в біті, і не в ритмі. Справа — у контркультурному шоці. І так, він хоче з часом стати президентом РФ.

Усе може бути.

Першоджерело.