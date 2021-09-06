Моргенштерн у Гордона. Почему публика любит "плохих парней"

Рэпер Моргенштерн, между прочим, в свежем интервью Дмитрию Гордону высказал одну фривольную мысль. Правда, сказал обтекаемо и пафосно, но нужно правильно ее интерпретировать.

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Кстати, интервью посмотрите. Полезно. При этом, рекомендуется отключить олдскульное морализаторство.

Моргенштерн — безусловный эпик-феномен, трикстер и "перевернутый" герой, оппонирующей покрывшейся невыносимым однообразием корректной и рациональной системе, являясь при этом ее плодом и неотьемлемой частью.

[ + – ] Рэпер Моргенштерн в интервью Дмитрию Гордону заявил, что через 10-15 лет станет президентом России. А вот песню о том, что он будет делать, став президентом РФ, рэпер записал еще в 2017 году.

Системе в определенный момент нужна управляемая контра, которая своим угарным китчем создает иллюзию перманентного "побега" сознания из нее для последующего мгновенного возврата в "материнское" лоно повседневности. Это работает как часы. Но сейчас не о том.

[ + – ] Моргенштерн — трикстер и "перевернутый" герой, оппонирующей покрывшейся невыносимым однообразием корректной и рациональной системе, являясь при этом ее плодом и неотьемлемой частью.

Так вот. Цитата:"Ни в одной стране мира ты так не взлетишь. Нигде. Везде, как бы смешно не звучало, закон, огромные налоги, тупые люди и скучно. Здесь ты можешь все, если захочешь". Говорил это Моргенштерн о своей стране, но суть не в политике и даже не в конкретном государстве в данном случае. Хотя и о конкретном государстве тоже.

Смысл в том, что право сильного, коррупция, отсутствие правил, нищета, управляемый хаос — это "золотая акция", которая открывает путевку наверх талантливым, хитрым, ушлым. В конце концов — сильным.

В такой ойкумене действует хищный естественный отбор и желание "сделать себя" во чтобы то ни стало.

[ + – ] Моргенштерн плачет в гостях у Гордона.

Хорошо стать кем-то в прогрессивном рафинированном обществе, где поощряется ценностный конформизм. А вот стать им в "грязном" и нездоровом обществе — таки острый сюжет, достойный большой эмоции.

[ + – ] В России многие активно критикуют феномен "моргенштеризации", называя этим именем "дебилизацию подростков и молодежи, а также навязывание молодому поколению деструктивных ценностей".

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Если кто не понял, я тонко попытался оправдать коррупционный модус. Тот, кто стал летным асом в этом деле — по-своему талантлив, согласитесь. И что бы вы ни думали о честной политике, привлекательней всегда будет выглядеть "плохой парень".

А клиповые шоу Моргенштерна — огонь! И дело не в бите, и не в ритме. Дело — в контркультурном шоке. И да, он хочет со временем стать президентом РФ.

Все может быть.

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