Одной ногой в средних веках. Почему украинским девочкам лучше учиться за границей

Хотел написать милоту про первое сентября, но не вышло. Первая причина — Саше скоро уезжать на учебу за границу, и это печалит. Вторая причина — опять отвлекли. Все в интернетах обсуждают какую-то книгу для детей, которая сексистская и вообще бяка (Речь идет о раскритикованном в соцсетях и затем отмененном решении Министерства культуры и информационной политики закупить 459 экземпляров книги Марины Ланге о половом и психологическом воспитании подростков "Чтоб в 16 не было поздно" — Ред).

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Я насчет книги не сильно в курсе, особенно не вчитывался. А если серьезно — рядом с вашим ребенком всегда будет достаточно много людей, безо всяких скандальных книг, которые будут промывать сексизмом мозг, и знаете почему? Потому что у нас сексистское общество. За исключением тонкой прослойки в Киеве. Только они продвинутые перцы.

А широкие массы — они какие хотите, на выбор: сексистские, расистские, гомофобные, эйджистские, шовинистические, религиозно нетерпимые, юдофобские, сатанинские, атеистические, нигилистические, неполиткорректные, патриархальные, матриархальные, и т. д., не буду перечислять, иначе весь мой пост будет состоять из перечисления.

Гражданское общество? Основополагающие ценности? Гы. Секрет прост: нашим людям необходимо ненавидеть друг друга или хотя бы желать, чтобы у соседа сдохла свинья. Ну или чтобы хотя бы не стоял. Видимо, срабатывает зависть на почве резкого расслоения и злыднив после всеобщего советского равенства и братства.

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От себя скажу: книга — скукота и я не знаю, кто вообще дочитал ее до моментов, которые сделали книжку скандальной, а авторшу — теперь уже известной. Вообще, здесь есть тонкий психологический момент. Как сказал когда-то издатель моей книги на встрече с читателями: "В Украине сложно издать нон-фикшн книгу, чтобы ни от кого не получить за нее по рогам". Речь шла о биографиях бизнесменов и тюремные сроки за факты бизнеса, описанные в биографиях, но схема годная и для другой литературы.

Но возьмем мою Сашу. Мне не надо читать ей вслух сексистскую книгу, потому что каждый день находится кто-нибудь, кто зудит у нее над ухом: "Саша, ты же девочка!" "Будь скромнее!" "Желай меньшего!" "Будь милой!" "Не конфликтуй!" "Поменьше амбиций!" "Ты сильно многого хочешь!" "Придержи коней!" "Зачем впереди паровоза?" "Ты что, самая умная?" "Оно тебе надо?" и т. д.

Наше общество продолжает воспитывать девочек вполне себе в духе талибана. "Я — последняя буква в алфавите!" и прочие перлы любой классной руководительницы.

А вот Саша у меня в армреслинг побеждает парней-одногодков. И у многих это вызывает недоумение. Вроде бы не последние люди, видные бизнесмены, вроде умные, говорят мне: "Повлияй на нее, так нельзя, она же девочка". И теперь уже в недоумении я. Девочка, да.

Захочет — вообще будет байкершей. И мотоцикл я ей не купил до сих пор только потому, что вынес из своей бердичевской юности железный закон, тогда он звучал так: "Купил "Яву" — рой яму". Но никак не из-за того, что девочка не может быть байкером. Девочка, когда станет совершеннолетней, может стать кем захочет — байкершей, армрестлершей, астронавткой и т. д.

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Слишком часто я слышу слова "Повлияй на нее". Если бы я слушал окружающих, причем посторонних окружающих, которые почему-то считают, что у них есть право советовать мне как правильно повелевать семьей, то она бы не готовилась у меня в университет за границей. Не занималась бы до ночи математикой и физикой. Не говорила бы свободно на английском. И, упаси боже, не играла бы в театре — ибо лицедейство езьмь грех!

Она сидела бы с пяльцами и вышивала бы приданое, грезя о будущем муже: зрелом мужчине, представительном, строгом, но справедливом. Потом пряла бы. При лучине. Потом доила бы корову, до рассвета, конечно. Когда бы я появлялся в светлице, кланялась бы мне в ноги. Я бы ее по-отечески поколачивал, любя, конечно. И готовилась бы она к трем вещам, зато на всю жизнь: рожать, варить борщ пожирнее и бояться мужа. Ибо сказано: жена да убоится мужа. Ксюша научила бы ее красиво замазывать синяки на лице, чтобы незаметно. Хотя зачем — из дома бы она не выходила, куда идти-то бабе?

Знаете, тут везде пишут, что афганские женщины временно сидят по домам, потому что талибан "пока что не обучен взаимодействовать с женщинами" — это из официального текста. Как будто он когда-нибудь будет этому обучен.

Но если бы дать волю нашим людям — любой талибан потерялся бы на фоне непроходимой спутанной шерсти в головах украинских народных масс. Ибо тут вам не США. Одной ногой в Средних веках стоим, ура.

И наибольшее удивление у меня вызывает факт, что в райцентрах до сих пор не сжигают рыжих женщин и черных котов. Но доживем и до этого.

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Мне говорят: "Почему ты не учишь Сашу компромиссам и терпению в сложной ситуации? Перетерпеть, промолчать, не отсвечивать, потеряться под плинтусом — она же девочка! Женщина должна быть мудрее!" Потому что с самого маленького я учил дочку: если что — сразу бить этот скот меж рогов. Невзирая на рост и вес, социальный статус, возраст, папу из прокурорских или маму из облоно. Не взирая на пол и ежемесячный доход.

Есть опасность, есть нападение — просто бей. И у меня мысли не было взять и научить ее вместо этого жевать сопли и терпеть, и делать вид, что все хорошо и вот это вот все, что хоть раз проделывала почти каждая женщина в этой стране, потому что почти каждая хоть раз подверглась насилию, различному, от психологического до сексуального, просто только одна из десяти не предпочла замять это. "Женщина должна!" — это такой же бред, как "Мужчина должен". Никто ничего вам не должен, давайте уже успокоимся.

Есть проблема посерьезней: общество жрет самое себя, как акула жрет собственные внутренности, если распороть ей живот. А все заняты тем временем сажанием на кол каких-то писательниц с какими-то книжками.

Да какие к черту книжки, православные! Страна давно не читает книжек, скоро мы соберем их в большие кучи, как уже было, и… "Будьте мужественны, Ридли. Божьей милостью мы зажжем такую свечу, которую, я верю, им не погасить никогда". Кто-то еще помнит, откуда эта фраза?

Достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять: дело тут не в книгах, а в окружающем нас. Атмосфера сгустилась на диво. Даже если Госдеп забросит в эту Гиперборею дивизию Моисеев на парашютах, им вряд ли удастся вывести народ сей из египетской тьмы, на вершине которой, как на трибуне мавзолея — отношение к женщине. Первое, что случится с Моисеями, пытающимися увести нас в пустыню от теплого нужника, Гордона в телевизоре и котиков в инстаграмме — на их касках, как на любой украинской стене, появятся три надписи: "14/88", "Х*Й" и "фен, бошки, спайс". А вы мне про книжки!

Ну что ж, а я тем временем учу Сашу быть той, кем она хочет. И знать главное — она никому ничего не должна. В особенности — слушать кого-то кроме себя. Ну и меня. Ну и Ксюши. Некого больше слушать. Такое теперь у нас общество.

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