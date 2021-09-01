Однією ногою в середніх віках. Чому українським дівчаткам краще вчитися за кордоном

Хотів написати милість про перше вересня, але не вийшло. Перша причина — Саші скоро їхати на навчання за кордон, і це засмучує. Друга причина — знову відволікли. Усі в інтернетах обговорюють якусь книгу для дітей, яка сексистська і взагалі бяка (Йдеться про розкритиковане в соцмережах і потім скасоване рішення Міністерства культури й інформаційної політики закупити 459 примірників книги Марини Ланге про статеве і психологічне виховання підлітків "Щоб у 16 не було пізно" — Ред).

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Я щодо книги не сильно в курсі, особливо не вчитувався. А якщо серйозно — поруч із вашою дитиною завжди буде досить багато людей, без жодних скандальних книг, які будуть промивати сексизмом мозок, і знаєте чому? Тому що в нас сексистське суспільство. За винятком тонкого прошарку в Києві. Тільки вони просунуті перці.

А широкі маси — вони які хочете, на вибір: сексистські, расистські, гомофобні, ейджистські, шовіністичні, релігійно нетерпимі, юдофобні, сатанинські, атеїстичні, нігілістичні, неполіткоректні, патріархальні, матріархальні тощо, не буду перераховувати, інакше весь мій допис складатиметься з перерахування.

Громадянське суспільство? Основоположні цінності? Ги. Секрет простий: нашим людям необхідно ненавидіти одне одного або хоча б бажати, щоб у сусіда здохла свиня. Ну або щоб хоча б не стояв. Мабуть, спрацьовує заздрість на ґрунті різкого розшарування і злидні після загальної радянської рівності й братерства.

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Від себе скажу: книга — нудота і я не знаю, хто взагалі дочитав її до моментів, які зробили книжку скандальною, а авторку — тепер уже відомою. Взагалі, тут є тонкий психологічний момент. Як сказав колись видавець моєї книги на зустрічі з читачами: "В Україні складно видати нон-фікшн книгу, щоб ні від кого не отримати за неї на горіхи". Йшлося про біографії бізнесменів і тюремні терміни за факти бізнесу, описані в біографіях, але схема годиться і для іншої літератури.

Але візьмемо мою Сашу. Мені не треба читати їй вголос сексистську книгу, тому що щодня знаходиться хтось, хто жужить їй на вухо: "Саша, ти ж дівчинка!", "Будь скромнішою!", "Бажай меншого!", "Будь милою!", "Не конфліктуй!", "Поменше амбіцій!", "Ти сильно багато чого хочеш!", "Притримай коней!", "Навіщо попереду паровоза?", "Ти що, найрозумніша?", "Воно тобі потрібно?" тощо.

Наше суспільство продовжує виховувати дівчаток у дусі Талібану. "Я — остання буква в алфавіті!" та інші перли будь-якої класної керівниці.

А ось Саша у мене в армреслінгу перемагає хлопців-однолітків. І в багатьох це викликає подив. Начебто не останні люди, видатні бізнесмени, начебто розумні, кажуть мені: "Чи вплине на неї, так не можна, вона ж дівчинка". І тепер уже в подиві я. Дівчинка, так.

Захоче — взагалі буде байкеркою. І мотоцикл я їй не купив досі тільки тому, що виніс зі своєї бердичівської юності залізний закон, тоді він звучав так: "Купив "Яву" — рий яму". Але ніяк не через те, що дівчинка не може бути байкером. Дівчинка, коли стане повнолітньою, може стати ким захоче — байкеркою, армрестлеркою, астронавткою тощо.

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Занадто часто я чую слова "вплинути на неї". Якби я слухав навколишніх, причому сторонніх навколишніх, які чомусь вважають, що в них є право радити мені як правильно керувати сім'єю, то вона б не готувалася в мене в університет за кордоном. Не займалася б до ночі математикою і фізикою. Не говорила б вільно англійською. І, боронь боже, не грала б у театрі — бо лицедійство езьм гріх!

Вона сиділа б із п'яльцями і вишивала б придане, мріючи про майбутнього чоловіка: зрілого чоловіка, представницького, суворого, але справедливого. Потім пряла б. При каганці. Потім доїла б корову, до світанку, звичайно. Коли б я з'являвся в світлиці, вклонилася б мені в ноги. Я б її по-батьківськи бив, люблячи, звичайно. І готувалася б вона до трьох речей, зате на все життя: народжувати, варити борщ якомога жирним і боятися чоловіка. Бо сказано: жінка нехай боїться чоловіка. Ксюша навчила б її красиво замазувати синяки на обличчі, щоб непомітно. Хоча навіщо — з дому б вона не виходила, куди йти ж бабі?

Знаєте, тут всюди пишуть, що афганські жінки тимчасово сидять по домівках, тому що талібан "поки що не навчений взаємодіяти із жінками" — це з офіційного тексту. Начебто він коли-небудь буде цього навчений.

Але якби дати волю нашим людям — будь-який талібан загубився б на тлі непрохідної поплутаної вовни в головах українських народних мас. Бо тут вам не США. Однією ногою в Середніх віках стоїмо, ура.

І найбільше здивування у мене викликає факт, що в райцентрах досі не спалюють рудих жінок і чорних котів. Але доживемо й до цього.

Мені кажуть: "Чому ти не вчиш Сашу компромісів і терпінню в складній ситуації? Перетерпіти, промовчати, не відсвічувати, загубитися під плінтусом — вона ж дівчинка! Жінки повинна бути мудрішими!" Тому що із самого малечку я вчив дочку: якщо що — відразу бити цю худобу між ріг. Незважаючи на зріст і вагу, соціальний статус, вік, тата з прокурорських або маму з облвно. Незважаючи на стать і щомісячний дохід.

Є небезпека, є напад — просто бий. І в мене думки не було взяти і навчити її замість цього жувати соплі й терпіти, і робити вигляд, що все добре й ось це все, що хоч раз проробляла майже кожна жінка в цій країні, тому що майже кожна хоч раз піддалася насильству, різному, від психологічного до сексуального, просто тільки одна з десяти вважала за краще зам'яти це. "Жінка повинна!" — це таке ж безглуздя, як "Чоловік повинен". Ніхто нічого вам не винен, давайте вже заспокоїмося.

Є проблема серйозніша: суспільство жере саме себе, як акула жере власні нутрощі, якщо розпороти їй живіт. А всі зайняті тим часом тим, що саджають на кілок якихось письменниць з якимись книжками.

Так які до біса книжки, православні! Країна давно не читає книжок, скоро ми зберемо їх у великі купи, як уже було, і... "Будьте мужнім, Рідлі. Божою милістю ми запалимо таку свічку, яку, я вірю, їм ніколи не загасити". Хтось ще пам'ятає, звідки ця фраза?

Достатньо подивитися навколо, щоб зрозуміти: справа тут не в книгах, а в тому, що довкола нас. Атмосфера згустилася на диво. Навіть якщо Держдеп закине в цю Гіперборею дивізію Моїсеїв на парашутах, їм навряд чи вдасться вивести народ з єгипетської пітьми, на вершині якої, як на трибуні мавзолею — ставлення до жінки. Перше, що трапиться з Мойсеєм, який намагаєся відвести нас у пустелю від теплого нужника, Гордона в телевізорі та котиків в інстаграмі — на їхніх касках, як на будь-якій українській стіні, з'являться три написи: "14/88", "Х*Й" і "фен, бошки, спайс". А ви мені про книжки!

Ну що ж, а я тим часом вчу Сашу бути тією, ким вона хоче. І знати головне — вона нікому нічого не повинна. Особливо — слухати когось, крім себе. Ну і мене. Ну і Ксюші. Нема кого більше слухати. Таке тепер у нас суспільство.

Першоджерело.