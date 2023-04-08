Наші діти, які виїхали за кордон, повинні мати вдома свою кімнату. Щоб знали: є куди повертатись

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Нетривалу відпустку від служби я ледве встиг використати, щоб з'їздити трасою до Львова та зустріти Саньку, яка черговий раз прилетіла з Лондону на кілька днів.

Я міг би відпочивати у відпустці вдома, бо дитина без проблем пересувається Європою вже кілька років, та з аеропорту в Польщі додому дісталася б без жодних проблем, та, мабуть, ще вправніше та швидше, ніж ото з батьками. Бо в їхнього покоління все виходить набагато краще та вправніше, ніж в нас у нашому теперішньому віці. Бо вони більше вірять у те,що усюди все буде добре, що світ та життя на їхньому боці, що вони можуть все, що свобода та життя безмежні, й вони не бояться багатьох речей, про які не мають уяви, але яких боїмося ми, бо ми стикнулися з ними.

Отже, вона легко могла б приїхати сама. Але ми так не можемо, тому ми сідаємо та їдемо зустрічати її. І я через цю поїздку не роблю дуже важливу роботу, яку мав би робити замість кататися на машині. Я не роблю ремонт у її кімнаті. Тобто не переробляю одну з гостьових кімнат на її власну кімнату.

Здавалося б: ну нащо їй власна кімната у батьківському будинку? Дитина подорослішала та випурхнула з родини у своє власне, доросле життя. Здавалося б — до батьків вороття нема. Бо життя ж має рухатися уперед, а не назад. Попереду — багато років навчання за кордоном, це будуть на чужині саме ті роки, які формують доросле життя людини. Ми не втручаємося, бо час, коли можна було втрутитися та отримати результат, минув.

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Тому я навіть не в курсі, чи захоче вона після кількох років у Лондоні та вищої освіти, отриманої у Британії, повертатися в Україну. Я тверезо дивлюся на стан речей та майбутнє. То особливо тверезо я дивлюся на риси її покоління. Тому — не знаю. Одна справа ми з Ксюшею та наше майбутнє в Україні. Інша справа — це покоління громадян світу та його відношення до життя. Але я не втручаюся.

Отже, ну навіщо власна кімната дитині, яка буде проводити у ній два-три тижні у рік на протязі багатьох років, за умови щасливих обставин з можливістю прилетіти? Жила б ото у гостьовій кімнаті, чого там гроші витрачати на ремонти. Бо все ж зрозуміло, просто ми це не можемо прийняти: справжнє її життя тепер у Британії, а не у нас вдома. Життя, про яке я завжди казав їй: тут та тепер, та нема ніякого іншого часу. А ті кілька днів… Що вони вже змінять?

Діти, навіть ставши дорослими, повинні мати можливість повернутися до батьківського гнізда. Фото: Getty Images

Але, виїзжаючи до Львова, ми залишили у будинку цілу бригаду будівельників, котрі займалися лише одним — з шаленою швидкістю, поки ми їздимо, вони готували Саньці кімнату. Свою. Власну. Тільки її. Куди, за її багаторічною звичкою, буде заборонений вхід будь-кому, незалежно від того, у якій точці світу вона перебуватиме. Ні, це не сюрприз чи несподіванка — увесь дизайн та наповнення, як завжди, вигадувала вона, хіба що тепер з єдиною різницею — віддалено, з Британських тих островів.

Цього разу її приїзд дуже короткий, та житиме вона у цій кімнаті лише декілька днів. Але справа тут у іншому. В дитини має бути в Україні своя власна кімната. Бо вона хоча й доросла, але дитина. Хоча й на трохи інших умовах, а все одно на чужині. Хоча й по-іншому, а теж відірвана від родини. Хоча й свідомо та дорого, але все одно поїхала через війну. Просто це сталося трохи в інші послідовності, ніж в багатьох дітей, яких я знаю: ті спочатку залишили Україну, а потім поступили до різних університетів Європи. А ми спершу поступили, були прийняті, та тільки тоді вона поїхала з України.

Я хотів би, щоб на кожну дитину, яка нині не в Україні, неважливо з якої причини та у якому становищі, та через що, чекала на батьківщині її власна кімната, у якій все тільки її та за її правилами. Й щоб ця дитяча кімната була у батьківському будинку — затишному, безпечному, та неушкодженому. Та щоб всі були живі та всі були вдома, й сіли б за один стіл разом, розмовляли б, співали та сміялися. Та щоб не було у той час у світі нічого окрім цього.

Оце й була б справжня Україна, про яку я мрію.

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