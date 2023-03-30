22 відсотки. Держава має подумати про те, як повертати українців, що виїхали

"Ми говоримо про відбудову і про 700 млрд "плана Маршала", але є одна "дрібниця": нам не вистачатиме людей, які можуть цю саму відбудову проводити". Думка.

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Ukrainian Institute for the Future провів соціологічне опитування українців про міграційні настроі.

Так от, лише 36% українців говорять, що їхні родичі мають однозначний намір повернутися в Україну. Ще 31% може повернутися, якщо матимуть роботу. 22% взагалі не планує повертатися.

Якщо коротко, при найбільш оптимістичних обставинах, до України повернеться лише половина з тих, хто виїхав (автоматично плюсувати 36+31, на жаль, некоректно). Повторюся — це за найбільш оптимістичних обставин.

Поки держава взагалі не думає над цим питанням. Немає навіть бюрократичних рухів по типу створення нікому не потрібних координаційних рад. На жаль, прикриваючись війною, можна нічого не робити, адже головний принцип українського бюрократа на цей момент зводиться до фрази: "це не на часі".

Ми говоримо про відбудову і про 700 млрд "плану Маршала", але є одна "дрібниця": нам не вистачатиме людей, які можуть цю саму відбудову проводити.

Від себе.

Я не проводив соціологічні дослідження, але за рахунок досвіду та аналізу, стверджував про це ще влітку минулого року. Тоді йшлося про 40% тих, хто не планує повертатися. На жаль, ситуація погіршується. Війна робить свою справу. І це не питання, поганий чи хороший українець. Це питання виживання. Біологічного виживання.

І тут роль держави виходить на перший план. Хотілось би бачити розуміння та перспективу вирішення глобальної кризи.

Джерело.

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