Як повернути людей додому та де знайти гроші. Довгий шлях до відновлення України

На шляху до відновлення Україна стоїть під серйозними викликами — необхідність повернення в країну тих, хто виїхав від війни; залучення мільярдів до економіки... І, звісно, все залежить від тривалості бойових дій.

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Коли у середині листопада президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон, він заявив, що перемога України ознаменувала "початок кінця війни". Нам ще доведеться стати свідками багатьох подій, але слова президента Зеленського наголошують на важливості роздумів про відновлення України після закінчення війни.

Фокус переклав статтю Колліна Мейзела про те, як відбудовувати українські міста.

Як відновлювати Україну після перемоги

Український уряд розробляє плани повоєнного відновлення. Цілі уряду включають середньорічне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 7% до 2032 року, накопичені за цей час інвестиції в розмірі 750 мільярдів доларів, позитивну імміграцію і суттєву відмову від викопних видів палива, щоб знизити залежність від вугілля, природного газу, нафти з двох третин енергопостачання України сьогодні до трохи більше однієї третини протягом десятиліття.

Такі цілі, безперечно, амбітні, але цілком досяжні за наявності достатньої та стабільної допомоги Заходу і невеликого везіння. Реалізація амбіцій залежатиме від ходу конфлікту, а також від часу та показників виробництва, споживання та інвестицій. Приблизно 100 мільярдів доларів західної допомоги Україні на сьогоднішній день вже сприяли досягненню цих цілей, але, за даними Міжнародного валютного фонду, підтримка України вимагатиме мільярдів доларів додаткової допомоги на місяць. До того ж успіх України рано чи пізно спричинить новий виклик: кероване падіння Росії та завчасні роздуми про те, яких позитивних економічних стимулів Москва може вимагати від Заходу для ведення переговорів про міцний світ.

Затяжна війна

Оцінка перспектив довгострокового відновлення України має розпочинатися з розгляду ймовірної траєкторії конфлікту. Хоча ніхто не може знати напевно і раптовий крах російських збройних сил цілком можливий, багато ознак вказують на затяжний конфлікт. У широкій концептуальній перспективі це пов'язано з тим, що як українські, так і російські сторони зберігають умовну життєздатність. Стосовно України — це західна економічна, військова та розвідувальна підтримка, а у випадку Росії — значні запаси зброї та ядерний арсенал роблять малоймовірним завершення конфлікту повною перемогою однієї зі сторін.

Високопоставлені американські військові чиновники та незалежні аналітики підтверджують цю точку зору, про що свідчить заява голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі: "Ймовірність української військової перемоги, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, якщо включати до неї Крим... невелика до військового ". І справді, президент Зеленський ясно дав зрозуміти, що перемога з його погляду включатиме повернення Криму та Донбасу разом із територіями, окупованими Росією з 24 лютого 2022 року.

[ + – ] Мобілізація та анексія українських територій говорять про те, що у Кремлі пройшли точку неповернення

Президент Росії Володимир Путін тим часом пройшов дві "точки неповернення", за словами Майкла Кофмана, директора дослідницької програми з вивчення Росії в CNA: нещодавні референдуми, які незаконно анексують додаткові українські території, і масова мобілізація до 300 тисяч (хоча, швидше за все, трохи менше) росіян цієї осені . Іншими словами, ні російська, ні українська сторони, схоже, не мають наміру відступати найближчим часом. За найкращими на сьогодні припущеннями Кофмана, війна може тривати ще рік.

Те, як розвиватимуться військові стратегії Росії та України найближчими місяцями, вплине і на тривалість війни. Згідно з деякими оптимістичними статистичними моделями, зсув у бік "стратегії покарання" будь-якої зі сторін — тобто коли одна зі сторін прагне завдати якомога більших втрат, а не обійти або послабити військові сили противника — має збільшити тривалість війни приблизно на три-дев'ять місяців порівняно зі стратегіями без покарання за інших рівних умов. Постійні російські атаки на українську інфраструктуру є показником такого зсуву.

Цілі відновлення

Конфлікт, що затягнувся, вплине на мету України з відновлення. Багато залежатиме від зростання ВВП, яке, хоч і є недосконалим показником, дає гарне уявлення про швидкість відновлення України. Щодо цього Україна вже значно перевершила очікування. У квітні 2022 року Світовий банк прогнозував, що у 2022 році економіка України скоротиться на 45%. У жовтневому переглянутому звіті Світового банку ця цифра скоротилася на 10 процентних пунктів до 35% – така ж катастрофічна втрата, але це цілих 20 мільярдів доларів додаткової економічної активності, яка не враховувалася в попередніх прогнозах.

На жаль, згідно з останнім прогнозом Світового банку на 2023 рік, зростання економіки України наступного року становитиме лише 3,3%. Враховуючи набагато нижче базове значення (тобто економіку, яка становить лише дві третини від довоєнного розміру), це буде поганою новиною для українців. Хоча ідеальних прикладів не буває, набагато оптимістичнішим було б зростання на 86%, яке спостерігалося в Лівії у 2012 році після економічного спаду у 50% в 2011 році, або підйом на 53% в Іраку у 2004 році після 36% спаду в 2003 році .

Зрозуміло, Україні ні до чого брати приклад із Сирії чи Ємену після початку їхніх поточних конфліктів. Сирія переживала двозначні економічні втрати протягом кількох років після початку війни у 2011 році, повернувшись до підйому на кволі 1,4% у 2018 році. У Ємені позитивне економічне зростання спостерігалося лише протягом чотирьох з останніх 10 років, що відкинуло розвиток людського капіталу на два десятиліття тому.

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Якщо історія свідчить про минуле, то позитивним знаком для здатності України досягти поставленої урядом мети – 7% середньорічного зростання протягом наступного десятиліття – є те, що вона вже робила це раніше. Це був зовсім інший час для країни, але в період з 2000 по 2008 рік почалося відновлення України після пострадянського економічного спаду, а середньорічне економічне зростання у ці роки становило 6,9%. Такому зростанню зрештою завадили внутрішні проблеми, включаючи корупцію, – важливе нагадування, що мета уряду "подолати корупцію" матиме вирішальне значення для довгострокових перспектив зростання України.

Якщо у 2023 чи 2024 роках в Україні відбудеться стрибок зростання, типовий для інших постконфліктних країн, і після цього Україна досягне поставлених урядом цілей, результати перевершать оптимістичніші довоєнні прогнози, включаючи прогнози Світового банку та його партнерів з Міністерства економіки, Міністерства фінансів та Національного банку України у 2017 році. І тут війна стане можливістю як демократичного, так економічного відновлення.

Досягнення державних цілей із загального економічного зростання вимагатиме виконання низки інших цілей, включаючи довгострокове зростання до 2032 року (щодо значень 2019 року) у сільському господарстві та (меншою мірою) в енергетиці, металургії, експорті інформації та технологій.

Хоча кілька основних територій виробництва пшениці та проса в Україні залишаються спірними, більшість регіонів виробництва ячменю, кукурудзи, ріпаку, сої та насіння соняшнику залишаються під контролем України. Виробництво зернових культур у 2022 році за оцінками становить дві третини від виробництва у 2021 році, але достатні запаси зерна в Україні підтримували експорт в останні місяці. Реформа землеволодіння та підвищена увага до продукції з високою доданою вартістю здатні забезпечити суттєве довгострокове зростання сільськогосподарського сектору України, незважаючи на можливі територіальні втрати. Збереження чорноморської зернової угоди, що дозволяє відвантажувати сільськогосподарські товари з українських портів, звичайно, залишається критично важливим і потребує постійного сприяння не найпростішого партнера в Анкарі.

[ + – ] Цілі уряду з чистої внутрішньої міграції до 2032 року є критично важливими для довгострокового зростання економіки. Фото: AP

Споживання домогосподарств вноситиме менший внесок у ВВП України в найближчій перспективі, враховуючи, що майже п'ята частина українців залишила країну з лютого 2022 року. Це робить цілі уряду щодо чистої внутрішньої міграції до 2032 року критично важливими для довгострокового зростання. Незважаючи на ранні прогнози, згідно з якими грошові перекази в Україну в 2022 році мали зрости на 20% порівняно з 2021 роком, вони, схоже, залишилися практично незмінними, збільшившись лише на 2%, згідно з свіжими оцінками Світового банку. Для тих, хто залишається в Україні, інфляція й надалі знижуватиме купівельну спроможність, хоча Національний банк України у листопаді зазначив, що інфляційний тиск почав слабшати. Крім того, у передвоєнні роки більшість заощаджень українських домогосподарств була в іноземній валюті. Якщо припустити, що ця модель збереглася, то внутрішня інфляція вплине на купівельну спроможність, ніж могло б бути в іншому випадку.

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Чи не найважливішим фактором зростання буде іноземна допомога. З розвитком конфлікту дефіцит державного бюджету України продовжує зростати. Уряд поставив за мету залучити чверть трильйона доларів як іноземну допомогу протягом наступного десятиліття. Незважаючи на амбітність суми, зобов'язання щодо фінансової допомоги на сьогодні вже наблизилися до цільового показника уряду у 60 мільярдів доларів на 2022 рік.

Складові відновлення

Успіх України у досягненні цих цілей матиме суттєві наслідки для того, чи зможе вона зберегти позитивний показник імміграції у найближчі роки. Сильне економічне зростання поряд з покращенням безпеки сприятиме поверненню українських біженців додому, що, у свою чергу, допоможе економічному зростанню України. Іншими словами, активне початкове відновлення може запустити цикл, який зрештою переведе Україну з категорії країн з рівнем доходу нижче середнього до категорії країн з рівнем доходу вище середнього. У цьому випадку Україна також може досягти рівня конкурентоспроможності економіки та інновацій, близького до рівня багатьох країн із високим рівнем доходу, що є ще однією метою уряду.

[ + – ] Сильне економічне зростання поряд з покращенням безпеки сприятиме поверненню українських біженців додому, що, у свою чергу, допоможе економічному зростанню України. Фото: Gettyimages

Аналогічний ефект очікується і з інвестиціями: вони безпосередньо стимулюють зростання і сигналізують про впевненість в економіці, а впевненість у сьогоденні породжує впевненість у майбутньому України. Отже, ранні показники зростання можуть бути індикатором можливих майбутніх інвестицій. Чим швидше повернуться інвестиції, тим довше зможуть накопичуватися прибутки та зростання.

Проте шлях України до відновлення буде тим важчим, чим ефективніше російські війська руйнуватимуть критично важливу інфраструктуру України, особливо пов'язану з енергетикою. Споживання енергії часто розглядається як альтернативний засіб підтвердження показників зростання ВВП, які зазвичай схильні до маніпуляцій і важко оцінюються в умовах серйозних потрясінь. На це є вагомі причини: без електрики важко працювати. На жаль, для тих, хто прагне відмовитися від викопного палива, Україні, можливо, доведеться покладатися на будь-які джерела енергії, які вона зможе отримати, а це не виключає потенційного зростання залежності від вугілля.

Висновок

Найближчими днями та місяцями необхідно стежити за підтримкою України з боку Заходу, особливо Америки. Незважаючи на суттєву підтримку, Україна, як і раніше, гостро потребує додаткових коштів на відновлення, включаючи недавній запит на 17 мільярдів доларів на економічну допомогу. Як попереджали багато хто в Україні та за її межами, підтримка особливо важлива, щоб пережити цю зиму. Тим не менш, у довгостроковій перспективі західним донорам необхідно буде знайти баланс між підтримкою відновлення та посиленням залежності від їхньої допомоги, яка завадить розвитку у довгостроковій перспективі.

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Тим часом прихильникам України слід стримати свої надії. Цілком можливо, що Україна може вийти на десятирічну траєкторію відновлення, яка зрештою виявиться потужнішою за довоєнну, але поки що занадто рано говорити про те, наскільки ймовірно таке відновлення.

Навіть у найкращих для України потенційних сценаріях західним лідерам доведеться розглянути можливість постконфліктної підтримки Росії, а також потенційні (за загальним визнанням спірні) шляхи виходу з конфлікту. Такий підхід, що поєднує стримування з гарантіями, може здаватися неприйнятним, але перед Росією стоять серйозні економічні та демографічні проблеми, і офіційним особам доведеться подумати про використання економічних стимулів для початку чи підтримки мирних переговорів. Відновлення економіки України залежить від повернення до нормального життя та припинення бойових дій. Москва, у свою чергу, майже, напевно, спробує домогтися поступок від Заходу, якщо і коли вона вирішить розглянути питання про припинення війни.

Перед Україною стоїть найскладніше завдання щодо відновлення нормального життя суспільства. І за правильного поєднання економічної допомоги, достатньо очевидних політичних заходів та удачі зі зростанням ВВП Київ зможе досягти поставленої мети.

про автора

Коллін Мейзел – заступник директора з геополітичного аналізу Центру міжнародного майбутнього імені Фредеріка С. Парді Денверського університету при Школі міжнародних досліджень імені Йозефа Корбеля, експерт з геополітики та моделювання у Гаазькому центрі стратегічних досліджень.